Un reconocido actor libertario hace un descargo público contra la gestión de Javier Milei.

Durante una transmisión de A24, el actor libertario Marcelo Mazarello hizo un descargo público en contra de la gestión de Javier Milei y expuso una situación familiar que es afectada directamente por las decisiones del gobierno. “Los prestadores de servicios de PAMI Bariloche suspenden el servicio por falta de pago”, aseguró el actor. Asimismo, comentó: “¿A quién tengo que recordarle sus deberes de funcionario público? ¿Dónde lo encuentro?”.

El PAMI atraviesa una profunda crisis económica y prestacional, marcada principalmente por una deuda de $500.000 millones con prestadores, una caída del 41,3% en la ejecución de gastos en el primer trimestre y recortes en medicamentos. Esta situación genera falta de atención de los médicos de cabecera, suspensión de turnos y cobro de copagos a más de 5 millones de afiliados.

En este contexto, el actor libertario hizo un reclamo directo a Javier Milei y sus funcionarios políticos: “Mi hermana operada de un tumor necesita estudios”. De igual forma, agregó: “No lo volvería a votar a Milei”.

El descargo de Marcelo tuvo repercusiones negativas que escalaron rápidamente en las plataformas digitales. Muchos usuarios de X recordaron sus elogios al gobierno de La Libertad Avanza en enero del 2025: “El valiente discurso de Milei en Davos en contra de la agenda 2030 fue colosal”. En aquel entonces, el actor sostenía: "Después discutimos Lijo y la impunidad del peronismo estructural de su gobierno”.

La crisis del PAMI continúa

La crisis del PAMI se agrava inmediatamente por un fuerte recorte presupuestario que afecta a 5,5 millones de afiliados. Hay paros médicos por los escasos pagos en las consultas, deudas con farmacias y clínicas, suspensión de turnos y recortes en la entrega de medicamentos. La deuda del Estado actualmente supera los 500.000 millones de pesos. En paralelo a esto, el gobierno del Presidente Javier Milei niega el colapso que atraviesa el PAMI (el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados).