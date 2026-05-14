Sorpresa en Francia para el Mundial 2026: la lista de 26 convocado sin dos figuras de Qatar

Francia confirmó los 26 convocados para el Mundial 2026 y dejó afuera a dos nombres importantes que estuvieron en Qatar 2022.

La selección de Francia presentó oficialmente su lista de 26 futbolistas para el Mundial 2026 y Didier Deschamps generó un fuerte impacto con varias decisiones inesperadas. Más allá de las presencias de figuras como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, el entrenador dejó afuera a Eduardo Camavinga y Randal Kolo Muani, dos jugadores que tuvieron participación en Qatar 2022.

La expectativa era enorme y finalmente Francia hizo oficial su plantel para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Deschamps, campeón del mundo en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022, anunció la nómina definitiva en conferencia de prensa y dejó varias determinaciones que rápidamente generaron repercusión.

La selección francesa llegará al Mundial 2026 como una de las máximas candidatas al título. Con figuras consolidadas en las mejores ligas europeas y una nueva generación de talentos que ya pisa fuerte, Les Bleus intentarán volver a una final por tercera edición consecutiva.

Sin embargo, la gran noticia estuvo en las ausencias. Camavinga y Kolo Muani, dos futbolistas que integraron el plantel subcampeón en Qatar 2022, quedaron fuera de la convocatoria y provocaron sorpresa entre los hinchas franceses.

Kolo Muani, quien quedó marcado por la atajada de Dibu Martínez en Qatar 2022, no fue citado por Deschamps.

Las figuras que lideran a Francia rumbo al Mundial

El plantel francés mantiene una base de enorme jerarquía. Mbappé aparece como la máxima referencia ofensiva después de otra temporada destacada en el Real Madrid, mientras que Dembélé llega en uno de los mejores momentos de su carrera tras conquistar el Balón de Oro con PSG.

En ataque también sobresalen jóvenes figuras como Désiré Doué, Michael Olise y Rayan Cherki, futbolistas que representan la renovación de una selección acostumbrada a competir al máximo nivel.

En defensa, Deschamps apostó por nombres con recorrido internacional como William Saliba, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté y Jules Koundé. Todos ellos ya tienen experiencia en torneos importantes y conforman una zaga con potencia física y velocidad.

La mitad de la cancha también mantiene un alto nivel competitivo con Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery, N’Golo Kanté y Adrien Rabiot como principales referentes.

Camavinga y Kolo Muani, las ausencias que sacudieron a Francia

La baja de Camavinga fue una de las decisiones más comentadas. El mediocampista del Real Madrid perdió terreno durante la temporada debido a distintas lesiones y finalmente quedó fuera de la lista definitiva.

“Viene de una temporada difícil, en la que jugó menos debido a las lesiones. Todavía es joven. Tengo que tomar decisiones”, explicó Deschamps sobre la ausencia del volante.

Otro caso que llamó la atención fue el de Kolo Muani. El delantero quedó marcado por la inolvidable atajada de Emiliano “Dibu” Martínez en la final de Qatar 2022 y ahora tampoco logró ganarse un lugar para el Mundial 2026.

Según medios franceses, la decisión estuvo relacionada tanto con su flojo rendimiento en Tottenham como con la aparición de Jean-Philippe Mateta, delantero del Crystal Palace que terminó convenciendo al cuerpo técnico por sus características físicas y su capacidad para jugar como referencia ofensiva.

Mateta convirtió 14 goles en la última temporada y además viene de destacarse en competencias internacionales. Su inclusión fue una de las apuestas fuertes de Deschamps.

Las sorpresas de la convocatoria francesa

Además de Mateta, hubo otros nombres inesperados en la nómina. Uno de ellos fue Maxence Lacroix, defensor del Crystal Palace que terminó ganándose un lugar gracias a su regularidad durante la temporada europea.

También sorprendió la presencia de Maghnes Akliouche, atacante del Mónaco que cerró una campaña brillante con siete goles y once asistencias. El futbolista de 24 años fue una de las revelaciones de la Ligue 1 y logró convencer al entrenador.

En el arco, Mike Maignan seguirá siendo el titular indiscutido, acompañado por Brice Samba. Sin embargo, el tercer arquero elegido fue Robin Risser, joven guardameta del Lens de apenas 21 años, que se impuso sobre nombres con mayor experiencia internacional.

La lista de 26 convocado de Francia para el Mundial 2026