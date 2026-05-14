Por qué Ángel Di María no juega el Mundial 2026 con la Selección Argentina: los motivos

Ángel Di María con la Copa del mundo.

Pensar en Ángel Di María es traer a la memoria a uno de los jugadores más importantes que tuvo la Selección Argentina a lo largo de su historia. Un futbolista que fue fundamental en la consagración de la albiceleste en la Copa del Mundo de Qatar 2022, al haber tenido un peso fundamental en el primer gol y haber hecho el segundo ante Francia en la gran final.

El "Fideo" fue un jugador clave en el proceso de Lionel Scaloni, que primero pudo cortar con la larga sequía de 28 años sin ganar títulos. Realizó el gol que le dio al conjunto nacional el ansiado título de la Copa América 2021 y convirtió un gol en la Finalissima ante Italia. Cada intervención que tuvo en esas finales fue clave y su presencia en las canchas es algo que se extraña mucho.

La razón por la que Ángel Di María no juega el Mundial 2026

Ángel Di María decidió retirarse de la Selección Argentina tras ganar la Copa América 2024. Su último título con la albiceleste. Y en ningún momento quiso dar marcha atrás con la decisión. "Estoy tranquilo. Se lo que se habla, lo que se dice, vi a muchos de los chicos, a veces me escribo con alguno y me dicen lo mismo cuando subo imágenes que hago goles o lo que sea, pero estoy tranquilo, estoy bien. Soy contundente, sigo igual, sigo igual", sostuvo en una entrevista a Urbana Play.

"Yo no me fui porque salí campeón en la última Copa América. Yo me iba a ir en el Mundial porque sentí que cumplía un ciclo y después los chicos empezaron 'no, no, no' y yo antes del Mundial no lo tenía tan claro, no lo dije tan seguro porque no lo sentía", expresó el "Fideo" sobre su despedida, que fue aún sosteniendo un alto nivel tanto en la Selección como a nivel clubes (en ese momento en Benfica).

Di María se retiró campeón.

Y además fue claro con respecto a su intención de no quitarle lugar a los jóvenes en el equipo. "Viene una camada muy buena de jugadores. Me pasó a mi: cuando llegan partidos tan importantes de Mundial, Copa América, necesitas tener rodaje, necesitas tener esa espalda de ya partidos, para poder sentirte bien y cuando uno está a veces le saca esa posibilidad a los que vienen de atrás y no es lindo. A mi punto de vista no es lindo", apuntó.

La palabra de Scaloni sobre la renuncia de Di María

Consultado sobre el tema, Scaloni ratificó que respeta la decisión de "Fideo" y le agradece por todo lo que dio en la Selección. "No sé el ruido, tengo la mejor relación con él, hablé con él para Navidad y Año Nuevo. Pero es más un tema del ambiente que de él. Él lo dejó claro y nosotros lo tuvimos bastante claro desde que hablamos con él, y hoy no está. Se lo nota felíz y eso es lo más importante. Es una etapa que creo que está terminada, o por lo menos así lo entendimos, y hemos virado para otro lado. Hay chicos jóvenes que van empujando de atrás y que quieren estar", concluyó el entrenador.