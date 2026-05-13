Era clave para Scaloni, los medios lo destrozan y preocupa a la Selección Argentina: "Muy lejos"

Era clave y titular para Scaloni, no juega casi nunca y preocupa para el Mundial 2026.

Un jugador que era considerado titular para Lionel Scaloni en la Selección Argentina enciende las alarmas para el Mundial 2026, ya que bajó notoriamente su rendimiento desde que cambió de club en Europa. De hecho, pasó de ser una pieza importante en Lyon de Francia a solamente disputar unos minutos por partido como revulsivo en Atlético de Madrid de España.

El protagonista es nada menos que Thiago Almada, el mediapunta de 25 años que supo conformar el tridente de ataque junto al capitán Lionel Messi y a Julián Álvarez durante buena parte de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo. Sin embargo, desde el arribo a la capital española, su compatriota Diego "Cholo" Simeone lo utilizó muy poco apenas como moneda de recambio.

El flojo presente de Almada que alerta a la Selección Argentina para el Mundial 2026

Simeone prioriza otras opciones en el plantel antes que el ex Vélez en Atlético de Madrid: suele utilizar un esquema de 4-4-2 en sus formaciones, por lo que el ex Botafogo no tiene demasiado lugar. Habitualmente extremo o mediapunta, el habilidoso futbolista bonaerense no encaja porque no retrocede y no tiene demasiado sacrificio para la marca y el despliegue. Si bien el "Colchonero" le pagó a Lyon casi 40 millones de euros para quedarse con el argentino, la actualidad está muy lejos de ser la esperada hace un año.

El "Cholo" prefiere a su hijo Giuliano como volante por la derecha y al nigeriano Ademola Lookman por la izquierda, con Julián Álvarez y Antoine Griezmann o Alexander Sorloth como "doble 9". Incluso, Alex Baena, Nicolás González y Marcos Llorente pueden desempeñarse como mediocampistas por ambas bandas, por lo que Thiago queda relegado en la consideración. De esta manera, también podría perder su sitio en la alineación de la Selección Argentina, donde Nicolás Paz, el propio "Nico" González, Giuliano Simeone y Lautaro Martínez luchan por ese lugar junto a Messi y Julián Álvarez en la delantera.

La floja actualidad de Almada lo deja en duda para el 11 en el Mundial 2026.

Los medios deportivos atacan a Almada en España

Las portadas y los artículos de los diarios y portales más reconocidos del país suelen ser muy duros con el ex Vélez. Con afirmaciones contundentes como "su nivel está muy lejos de lo esperado", "es decepcionante", "totalmente intrascendente" y "se pagó demasiado por él", cuestionan muchísimo al talentoso mediapunta. Por último, especulan con que pueda salir a préstamo a algún equipo de menor relevancia en Europa una vez que culmine su participación en el Mundial 2026.

Los números de Almada en Atlético de Madrid