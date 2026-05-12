El ruego de los hinchas de River a Scaloni para el Mundial 2026: "Siempre hay uno"

Los hinchas de River pidieron a Santiago Beltrán en la lista definitiva de Scaloni para el Mundial 2026

A un mes del comienzo del Mundial 2026, un pedido a Lionel Scaloni en las redes sociales no tardó en hacerse viral. El mismo tiene que ver con los hinchas de River Plate después de que el mencionado DT incluya a Santiago Beltrán en la prelista de la Selección Argentina de cara la Copa del Mundo. Es que el joven guardameta viene de salvar al "Millonario" en la definición por penales ante San Lorenzo en el Monumental y se ilusionan con que esté en el certamen.

Su buen desempeño desde su debut en Primera División hasta la actualidad logró este accionar por parte del DT de la "Albiceleste" y sus remates atajados contra el "Ciclón" que le valió a los de Eduardo "Chacho" Coudet la clasificación a cuartos del Torneo Apertura lo potenciaron. En caso de que finalmente quede entre los 26 elegidos no sólo será histórico, sino que también ilusiona a los fanáticos para en el hecho de ir por la cuarta. Es que en los tres Mundiales ganados por la Selección Argentina en la historia hubo un arquero de River.

Los mensajes de los hinchas de River a Scaloni por Beltrán y el Mundial 2026

Los hinchas de River pidieron a Santiago Beltrán en la lista definitiva de Scaloni para el Mundial 2026

Los hinchas de River pidieron a Santiago Beltrán en la lista definitiva de Scaloni para el Mundial 2026

Los hinchas de River pidieron a Santiago Beltrán en la lista definitiva de Scaloni para el Mundial 2026

Los hinchas de River pidieron a Santiago Beltrán en la lista definitiva de Scaloni para el Mundial 2026

Los hinchas de River pidieron a Santiago Beltrán en la lista definitiva de Scaloni para el Mundial 2026

Los 3 arqueros de River que salieron campeones del mundo con la Selección Argentina

Argentina 1978 - Ubaldo "Pato" Fillol

México 1986 - Nery Pumpido.

Qatar 2022 - Franco Armani.

La prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026: los 55 jugadores de Scaloni

Arqueros:

Emiliano Martínez - Aston Villa.

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella.

Juan Musso - Atlético de Madrid.

Walter Benítez - Crystal Palace.

Facundo Cambeses - Racing.

Santiago Beltrán - River.

Defensores:

Agustín Giay - Palmeiras.

Gonzalo Montiel - River.

Nahuel Molina - Atlético de Madrid.

Nicolás Capaldo - Hamburgo.

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise.

Lucas Martinez Quarta - River.

Marcos Senesi - Bournemounth.

Lisandro Martínez - Manchester United.

Nicolás Otamendi - Benfica.

Germán Pezzella - River.

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella.

Cristian Romero - Tottenham.

Lautaro Di Lollo - Boca.

Zaid Romero - Getafe.

Facundo Medina - Olympique de Marsella.

Marcos Acuña - River.

Nicolás Tagliafico - Lyon.

Gabriel Rojas - Racing.

Mediocampistas:

Máximo Perrone - Como.

Leandro Paredes - Boca.

Guido Rodríguez - Valencia.

Aníbal Moreno - River.

Milton Delgado - Boca.

Alan Varela - Porto.

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen.

Rodrigo De Paul - Inter de Miami.

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen.

Enzo Fernández - Chelsea.

Alexis Mac Allister - Liverpool.

Giovani Lo Celso - Betis.

Nicolás Domínguez - Nottingham Forest.

Emiliano Buendia - Aston Villa.

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo.

Delanteros: