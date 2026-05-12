Los precios no se calman y Vidal no brinda respuestas: Santa Cruz tiene el “changuito” más caro del país

Mientras las políticas del gobernador Claudio Vidal profundizan la crisis, Santa Cruz es la provincia con el costo de vida más alto del país: el informe “Changuito Federal” de la consultora Analytica detalló que una familia tipo necesitó en abril $984.263 para cubrir su canasta básica de alimentos y bebidas.

Esta cifra sitúa a Santa Cruz en la cima de un podio de precios de la región sur, seguida por Chubut ($968.415) y Tierra del Fuego ($960.700). Los datos se conocen a pocas horas de que, este jueves, el INDEC publique el índice de inflación oficial de abril. Si bien el mercado anticipa una desaceleración respecto al pico de marzo, la realidad en las góndolas patagónicas parece transitar por un carril de mayor resistencia a la baja.

El informe de Analytica arroja un dato clave para entender la dinámica económica local: el impacto sobre los ingresos. Si bien Santa Cruz tiene el costo de alimentos más elevado, también registra el segundo salario promedio más alto del sector privado en Argentina, solo por detrás de Neuquén.

"El mayor precio del changuito encuentra una compensación parcial en los ingresos de la Patagonia, donde los salarios del sector privado registrado son superiores a la media nacional", destaca el informe.

Sin embargo, esta "compensación" es relativa. La variación interanual en Santa Cruz alcanzó el 34,2%, una cifra que presiona constantemente el poder adquisitivo, obligando a los hogares a destinar una porción cada vez mayor de sus ingresos a productos de primera necesidad.

Un relevamiento basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec sobre el tercer trimestre de 2025 expone aún más esta realidad: el 48,3% de los hogares de Santa Cruz utilizó sus reservas para llegar a fin de mes.

El territorio que gobierna Vidal se posiciona en el "podio" de las jurisdicciones donde las familias muestran mayor fragilidad en sus economías domésticas. Esta cifra sitúa a la provincia de la Patagonia apenas por debajo de Mendoza (50,3%) y La Pampa (49,8%), integrando el grupo de las tres provincias con mayor dependencia de reservas acumuladas en todo el territorio nacional.

Aumentos de precios en la canasta de alimentos en otras provincias

La diferencia con el resto del país es notable. Mientras que en algunos territorios del norte los incrementos nominales fueron mínimos, en la región sur los valores absolutos continúan escalando, impulsados por costos logísticos y estructuras de precios diferenciadas. Entre los "changuitos" más baratos, se encuentra primero el de Misiones ($867.273), seguido por CABA ($861.094) y el Conurbano bonaerense ($861.050).

La comparación de los valores de la canasta entre el último día de marzo y el cierre de abril señaló a Río Negro como la provincia con el mayor aumento absoluto en pesos, con una diferencia de $39.688. Le siguieron Tierra del Fuego ($35.656) y Santa Cruz ($30.591). Las menores subas nominales correspondieron a La Rioja ($6.620), Tucumán ($5.191) y Catamarca ($2.636).

El informe también analizó la variación de precios dentro de la canasta. Uno de los productos que mostró mayores diferencias fue el aceite de girasol, con subas de entre el 2% y el 4% en casi todo el país. En tanto, el pan lactal se mantuvo más estable, aunque registró leves aumentos en provincias como Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Salta, San Juan, Santiago del Estero y La Pampa, con una variación máxima del 2,1%.

En cuanto a los incrementos mensuales, La Pampa lideró con una suba de 3,2%, mientras que San Luis registró 2,8%. La menor variación mensual se detectó en Formosa, con solo 0,9%. Si se analiza la variación interanual, las provincias patagónicas volvieron a mostrar los aumentos más elevados: Tierra del Fuego subió 35,6%, Chubut 34,9% y Santa Cruz 34,2%. Por otro lado, Tucumán y Catamarca exhibieron las menores subas, con 28,8% y 28,7% respectivamente.