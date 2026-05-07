Paro total de petroleros en Santa Cruz: denuncian despidos en medio de la conciliación obligatoria

La actividad hidrocarburífera quedó paralizada tras la decisión del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER) de iniciar un paro general en todos los yacimientos de la provincia. La medida fue adoptada ante la denuncia de baja de contratos, falta de tareas y despidos realizados por la empresa AESA, en medio de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo provincial.

El sindicato, encezado por Rafael Güenchenén —quien sucedió en la conducción al actual gobernador Claudio Vidal—, confirmó que la protesta en todas las áreas operadas por Patagonia Resources se activó luego de que las autoridades se negaran a reincorporar trabajadores y avanzara con recortes contractuales.

Desde el gremio calificaron la decisión empresaria como "grave e irresponsable" y sostuvieron que representa una violación directa al marco legal vigente, que obliga a las partes a retrotraer el conflicto al estado previo mientras se desarrollan las negociaciones.

Según argumentaron, la decisión fue adoptada para defender los puestos de trabajo, garantizar la estabilidad de las familias petroleras y proteger la continuidad productiva de Santa Cruz. "El Sindicato Petrolero actuó con responsabilidad institucional y respeto por la legalidad, mientras las empresas avanzaron unilateralmente contra los trabajadores", señalaron desde la organización sindical.

Desde SIPGER remarcaron que no puede existir diálogo ni paz social mientras las compañías responden con cesantías en medio de un proceso formal de conciliación impulsado por el Ministerio de Trabajo. "No existe posibilidad de sostener la paz social cuando las empresas responden con despidos en medio de una conciliación obligatoria", remarcaron. Asimismo, aseguran que "la responsabilidad sobre la profundización del conflicto recae exclusivamente sobre quienes incumplen la ley, desconocen los acuerdos firmados y ponen en riesgo la estabilidad laboral de cientos de trabajadores".

Trabajadores viales de Santa Cruz se levantan contra Vidal: nuevo paro de 72 horas por reclamos salariales

El gobernador Vidal enfrenta una semana marcada por la conflictividad con medidas de fuerza en distintos sectores del empleo público. En este contexto económico crítico, el Sindicato del Personal de Vialidad provincial inició un paro por 72 horas, que comenzó este miércoles y se extendará hasta el viernes, en reclamo de respuestas por parte del Gobierno.

La medida se anunció a través de una convocatoria pública, donde los trabajadores expresaron su malestar por la falta de avances en las negociaciones. Entre los puntos centrales, los trabajadores viales exigen: apertura de paritarias de manera urgente y regularización en el pago de viáticos.

Desde el sector sostienen que estas demandas son fundamentales para garantizar condiciones laborales adecuadas y una recomposición salarial acorde al contexto actual a nivel nacional y provincial.

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales de Santa Cruz, Jacqueline Borquez, aseguró que los trabajadores perciben salarios de pobreza: “El salario de un empleado público va desde los 690 mil a un millón de pesos. Ni hablar de los municipales del interior, que cobran entre 400 mil y 500 mil pesos”. En declaraciones para medios locales, Borquez agregó: “Con una canasta básica que ronda los 2 millones de pesos, es insostenible para los trabajadores vivir”.

Consultada sobre si los gremios mantienen diálogo con el Gobierno provincial, la dirigente indicó que la última reunión con autoridades fue hace dos meses y que desde entonces no hubo nuevos contactos. Con fuertes críticas al gobernador, Borquez sostuvo que Vidal "se olvida que era sindicalista, no piensa para nada como los trabajadores; más bien está alineado con el gobierno de Javier Milei". Y cerró: "Manda la policía a las marchas y nos reprime; ya no recuerda de dónde vino”.