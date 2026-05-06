LN+ dio a conocer la existencia de otro posible conflicto en La Libertad Avanza.

Durante la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comienzan a evidenciarse nuevas tensiones internas dentro del gobierno. En ese contexto, LN+ dio a conocer la existencia de otro posible conflicto en el espacio de La Libertad Avanza: “Se está hablando de una iniciativa de Patricia Bullrich que le pediría a Milei que eche a Adorni”, afirma el medio.

En una de sus transmisiones, LN+ expuso que un ministro habría solicitado al presidente Javier Milei la renuncia de Adorni. Según el periodista Jaime Rosenberg, encargado de cubrir la actualidad de la Casa Rosada, el ambiente dentro del gobierno se vuelve cada vez más tenso y, en esta ocasión, la figura central sería la senadora nacional Patricia Bullrich. Para agregar, el medio asegura que, si bien esta información no se comunica públicamente, algunos periodistas dejan que estos datos “trasciendan”.

Siguen las internas en el gobierno de Javier Milei

Los conflictos internos dentro de La Libertad Avanza siguen aumentando, al mismo tiempo que crece el revuelo mediático en torno a estas tensiones. Un claro ejemplo de esto es la reciente burla de Victoria Villaruel a Manuel Adorni, cuando en redes sociales, la vicepresidenta hizo referencia al patrimonio inmueble del jefe de Gabinete con tono de ironía. Un simple tweet en X: "Feliz cumpleaños atrasado. Que tengas una cascada de éxitos este año”, desató miles de interacciones negativas de usuarios en la plataforma.

Según fuentes del oficialismo citadas por La Nación, las diferencias quedaron expuestas durante una reunión de Gabinete y formarían parte de tensiones que se vienen formando desde hace tiempo dentro del partido. En ese contexto, las mismas fuentes señalaron qué: “Patricia ya le dijo al Presidente lo que piensa y lo que cree que hay que hacer. El viernes lo va a repetir”.