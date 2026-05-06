La provincia de Mendoza amaneció con la amenaza del viento Zonda en gran parte de su territorio, incluyendo al área metropolitana. El fenómeno se sentirá con intensidad durante la tarde y noche de este miércoles, mientras que en alta montaña hay alertas por nevadas.
En este contexto, la Dirección General de Escuelas (DGE) de la provincia suspendió las clases presenciales para el turno tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades. La medida alcanza al Gran Mendoza (Ciudad, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo), Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos), Lavalle, Malargüe y San Rafael.
Mientras que en el resto de la provincia -zona Este (San Martín, Junín, Rivadavia y La Paz) y General Alvear- las clases se desarrollarán con normalidad. Las actividades escolares se desarrollarán de manera virtual mediante la plataforma Escuela Digital Mendoza. Durante el turno mañana, solo se suspendieron en zonas de montañas de Tupungato.
Suspenden las clases en colegios universitarios y en superior
Por otro lado, la Universidad Nacional de Cuyo también suspendió las clases presenciales del turno tarde en sus escuelas, dada la presencia del Zonda en el llano. Esta decisión afectó tanto a las actividades académicas como administrativas.
La medida rige para el Colegio Universitario Central (CUC), el Departamento de Aplicación Docente (DAD), el Magisterio, el Liceo Agrícola, el Martín Zapata y la escuela Carmen Vera Arenas.
Además, la Universidad Juan Agustín Maza siguió la recomendación de la DGE y desde las 14 suspendió las actividades académicas, administrativas y deportivas. La medida alcanzó a todas las sedes y extensiones áulicas, con excepción de Sede Este, donde las actividades siguen con normalidad.
Los docentes que debían trasladarse de sedes con actividades suspendidas hasta el Este, podrán adaptar sus clases y dictarlas de manera virtual.
Pronóstico del tiempo en Mendoza: ¿qué pasará con el Zonda?
Según el pronóstico de la provincia, la presencia del Zonda podría descender al llano durante la tarde con ráfagas intensas, entre las 15 y las 18, sobre todo en el oeste del Gran Mendoza y zonas cercanas a la precordillera.
Las ráfagas podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora en algunos sectores. Luego del Zonda, se espera el ingreso de un frente frío durante la noche, con descenso de temperatura, aumento de la nubosidad y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas.
A su vez, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas por la intensidad del viento, con posibles ráfagas aún mayores en zonas de precordillera.
La alerta naranja con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar puntualmente los 80, en:
- Precordillera de Las Heras
- Precordillera de Luján de Cuyo
La alerta amarilla con viento entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 65, en:
- Capital
- Godoy Cruz
- Guaymallén
- Maipú
- Este de Las Heras
- Lavalle
- Junín
- Rivadavia
- Valles de Luján, San Carlos, Tunuyán y Tupungato
- La Paz
- San Martín
- Santa Rosa
- General Alvear
- Zona baja de San Rafael
- Zona baja de Malargüe
¿Qué hacer si hay viento Zonda?
El SINAGIR también recomienda a la población:
- Cerrar por completo el lugar en donde estés para evitar la entrada de aire seco y caliente del exterior.
- Tratar de aumentar la humedad del ambiente de manera artificial, rociando el piso y/o las paredes.
- Evitar realizar esfuerzos físicos.
- Reducir al mínimo tu permanencia en el exterior y evita exponerte al sol.
- Evitar la inhalación de polvo suspendido en el aire y protégete los ojos.
- Por la intensidad del viento puede pasar que se corten cables eléctricos, no se deben tocar ni pisar. Ponerse en contacto con las autoridades para alertarlos de este hecho.
- Mantenerse alejado de zonas arboladas ya que el viento puede generar rotura de sus ramas y estas, al caer, lastimarte.
- Si ves personas lastimadas o afectadas por este fenómeno, ponete en contacto con las autoridades a cargo y alértalos.
- Agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.
- Evitar el uso de materiales inflamables y elementos que puedan provocar chispas o fuegos, ya que durante la ocurrencia del viento, la sequedad del ambiente eleva considerablemente la posibilidad de incendios.
- Asegura las chapas, tejas, macetas y otros objetos que puedan ser arrojados por el viento.