La provincia de Mendoza amaneció con la amenaza del viento Zonda en gran parte de su territorio, incluyendo al área metropolitana. El fenómeno se sentirá con intensidad durante la tarde y noche de este miércoles, mientras que en alta montaña hay alertas por nevadas.

En este contexto, la Dirección General de Escuelas (DGE) de la provincia suspendió las clases presenciales para el turno tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades. La medida alcanza al Gran Mendoza (Ciudad, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo), Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos), Lavalle, Malargüe y San Rafael.

Mientras que en el resto de la provincia -zona Este (San Martín, Junín, Rivadavia y La Paz) y General Alvear- las clases se desarrollarán con normalidad. Las actividades escolares se desarrollarán de manera virtual mediante la plataforma Escuela Digital Mendoza. Durante el turno mañana, solo se suspendieron en zonas de montañas de Tupungato.

Suspenden las clases en colegios universitarios y en superior

Por otro lado, la Universidad Nacional de Cuyo también suspendió las clases presenciales del turno tarde en sus escuelas, dada la presencia del Zonda en el llano. Esta decisión afectó tanto a las actividades académicas como administrativas.

La medida rige para el Colegio Universitario Central (CUC), el Departamento de Aplicación Docente (DAD), el Magisterio, el Liceo Agrícola, el Martín Zapata y la escuela Carmen Vera Arenas.

Además, la Universidad Juan Agustín Maza siguió la recomendación de la DGE y desde las 14 suspendió las actividades académicas, administrativas y deportivas. La medida alcanzó a todas las sedes y extensiones áulicas, con excepción de Sede Este, donde las actividades siguen con normalidad.

Los docentes que debían trasladarse de sedes con actividades suspendidas hasta el Este, podrán adaptar sus clases y dictarlas de manera virtual.

Pronóstico del tiempo en Mendoza: ¿qué pasará con el Zonda?

Según el pronóstico de la provincia, la presencia del Zonda podría descender al llano durante la tarde con ráfagas intensas, entre las 15 y las 18, sobre todo en el oeste del Gran Mendoza y zonas cercanas a la precordillera.

Las ráfagas podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora en algunos sectores. Luego del Zonda, se espera el ingreso de un frente frío durante la noche, con descenso de temperatura, aumento de la nubosidad y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas.

A su vez, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas por la intensidad del viento, con posibles ráfagas aún mayores en zonas de precordillera.

La alerta naranja con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar puntualmente los 80, en:

Precordillera de Las Heras

Precordillera de Luján de Cuyo

La alerta amarilla con viento entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 65, en:

Capital

Godoy Cruz

Guaymallén

Maipú

Este de Las Heras

Lavalle

Junín

Rivadavia

Valles de Luján, San Carlos, Tunuyán y Tupungato

La Paz

San Martín

Santa Rosa

General Alvear

Zona baja de San Rafael

Zona baja de Malargüe

¿Qué hacer si hay viento Zonda?

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