Cuándo son las vacaciones de invierno en Mendoza 2026: la fecha confirmada

Llegó el frío y con el correr de los días en el calendario escolar, muchos se preguntan cuándo comienzan las vacaciones de invierno 2026 en Mendoza. El Gobierno provincial definió que el receso invernal llegará recién en julio.

Vacaciones de invierno en Mendoza: cuál es la fecha confirmada

Las vacaciones de invierno serán del lunes 6 al viernes 17 de julio. Ya sea que planeen hacer un viaje o busquen descansar, los alumnos y docentes tendrán dos semanas para hacerlo.

Las vacaciones de invierno en Mendoza comenzarán el 6 de julio

La comunidad escolar, ya sea jardín de infantes, primaria, secundaria e institutos de formación docente o técnica, regresará a las aulas a partir del lunes 20 de julio, debido a que previamente tendrán dos días de fin de semana.

El receso invernal rige para todos los niveles escolares, En el resto del país las vacaciones también serán en julio y durarán dos semanas, aunque puede variar ligeramente la fecha de comienzo y finalización.

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Argentina: provincia por provincia

Las fechas de las vacaciones de invierno varían a lo largo y ancho del país porque cada provincia tiene la potestad para definir su propio calendario escolar, aunque en todas suele ser en julio, cuando llega la mitad del año y los días de mayor frío.

Ciudad y provincia de Buenos Aires: del 20 al 31 de julio

Catamarca: del 13 al 24 de julio

Chaco: del 20 al 31 de julio

Chubut: del 13 al 24 de julio

Corrientes: del 13 al 24 de julio

Entre Ríos: del 6 al 17 de julio

Formosa: del 13 al 24 de julio

Jujuy: del 13 al 24 de julio

La Pampa: del 13 al 24 de julio

La Rioja: del 13 al 24 de julio

Córdoba: del 6 al 17 de julio

Misiones: del 13 al 24 de julio

Neuquén: del 13 al 24 de julio

Río Negro: del 13 al 24 de julio

Salta: del 13 al 24 de julio

San Juan: del 6 al 17 de julio

San Luis: del 6 al 17 de julio

Santa Cruz: del 13 al 24 de julio

Santa Fe: del 6 al 17 de julio

Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: del 13 al 24 de julio

Tucumán: del 13 al 24 de julio

¿Cuándo terminan las clases?

Además de establecer la fecha de vacaciones del año, al comenzar el ciclo escolar también se definió la fecha de cierre. El último día de clases varía de acuerdo a la provincia, y en ocasiones hasta el distrito, pero los confirmados son: