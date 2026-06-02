Cómo es enamorarse después de los 65 años: qué mitos hay que derribar, según una especialista

El amor no tiene edad, pero muchas veces a las personas mayores de 65 años les cuesta ver como posibilidad volver a enamorarse y estar en pareja. Si bien suele vivirse de una forma diferente a otra etapa de la vida, los adultos mayores pueden emprender vínculos amorosos iguales de significativos e importantes que durante su juventud.

Cómo es enamorarse después de los 65 años, la opinión de una especialista

Lejos de la creencia de que es una alternativa solo para evitar la soledad, la gerontóloga del Centro Los Pinos, Graciela Spinelli, destacó en diálogo con El Destape que enamorarse no depende de la edad. "El sentimiento es el mismo, la forma de expresarlo, vivirlo o manifestarlo puede ser diferente, pero no por eso menos importante", apuntó.

La gerontóloga descarta que el amor en la tercera edad se de solo para enfrentar la soledad

"Las emociones y sentimientos no se anulan por el solo hecho de cumplir años, si bien una persona mayor puede haber tenido una relación de pareja de muchos años, nada impide que pueda volver a desear una nueva relación, quizás desde un lugar y forma diferente, pero no por eso menos significativo", remarcó la especialista.

De acuerdo a la especialista, durante la vejez las personas también pueden vivir y disfrutar un tipo de vínculo que nunca tuvieron o encontrar alguien en quien apoyarse y tener compañía. "El vínculo de pareja no puede suplantarse por otros vínculos, son diferentes roles, diferentes sentimientos", aclaró la gerontóloga.

En ese sentido, explicó que cuando un adulto mayor carece de una pareja, puede sentirse solo, a pesar de tener vínculos sociales de amistad o familia. Sin embargo, remarcó que la soledad no es algo malo, a menos que se trate de la "soledad percibida", que se da en aquellos adultos que manifiestan sentirse solos, aun estando rodeados de seres queridos.

Qué pasa con los duelos durante la vejez: cómo sobrellevarlos

Durante la vejez aparece el desafío de aceptar las pérdidas de diferentes seres queridos, la elaboración y aceptación de esa falta puede cambiar de acuerdo a la persona. "Cada uno de esos cambios nos desafía a encontrar recursos que adquirimos en el trayecto de la vida, hacer las paces con el pasado y observarlo de forma nostálgica puede ayudar a reubicarnos en el presente", explicó Spinelli.

Las pérdidas de seres queridos durante la vejez deben vivirse de manera nostálgica

La gerontóloga advirtió que "la mirada melancólica que suele pararse en la idea de que todo tiempo pasado fue mejor, no ayuda". Por el contrario, debe tomarse esa visión nostálgica que permita entender que todo ese pasado es parte de la historia de uno. "Nos ayuda a valorar el pasado y resignificar el presente, los sentimientos de enojo hacia situaciones o personas que ya no están solo sirven para dañar el presente de quien lo transita", concluyó.