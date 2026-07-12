Senegal destituye a DT Thiaw tras una decepcionante actuación en el Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Bélgica vs Senegal

​Senegal destituyó el sábado al entrenador Pape Bouna ‌Thiaw, explicando ‌que los resultados obtenidos en el Mundial exigían un cambio al frente del equipo.

Senegal esperaba llegar lejos en el Mundial pero tuvo ​una actuación ⁠decepcionante en el torneo.

Perdió ‌sus dos primeros partidos ⁠de la fase ⁠de grupos ante Francia y Noruega, y dejó escapar una ⁠ventaja de 2-0 a ​cinco minutos del ‌final contra Bélgica ‌en la ronda de ⁠dieciseisavos, antes de caer 3-2 en la prórroga.

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Thiaw, de 45 años, debía cumplir ​en ‌septiembre una sanción de cinco partidos al inicio de la fase de clasificación para la ⁠Copa Africana de Naciones de 2027 por haber liderado una retirada de los jugadores en protesta por el penal concedido a Marruecos en la ‌final disputada en Rabat.

El diario francés L'Équipe informó de que Patrick Vieira, ganador del Mundial y nacido en Dakar, ‌era uno de los favoritos para ocupar el cargo.

La Federación ‌de Senegal ⁠convocó a una rueda de prensa para ​el lunes.

Con información de Reuters