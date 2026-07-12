El delirio consentido de Milei y la amenaza de lo incontrolable

El Día de la Independencia, Javier Milei estaba eufórico. No era por el besamanos de los 13 gobernadores que lo escoltaron en Tucumán ni por haberle pagado a los fondos de inversión 4300 millones de dólares. El presidente estaba exultante por el paper sobre economías que despegan o desaparecen que publicó con Demian Reidel, el ex titular de Nucleoeléctrica que se fue denunciado por corrupción y sigue siendo uno de sus interlocutores favoritos. “Ese tipo de delirios es lo que más lo entusiasma”, dice un miembro del gabinete que se acostumbró a tramitar las cosas importantes en otra ventanilla. Lanzado antes de tiempo a la campaña por su reelección, Milei sigue desconectado de la realidad: delega la política del gobierno en su hermana y el manejo económico en Luis Caputo.

Aunque se define como un soldado de Karina, Diego Santilli vino a ejecutar con venia de la hermana presidencial el criterio de Santiago Caputo. Sabiduría o debilidad, el gobierno dejó de lado la competencia con los gobernadores y busca un esquema de alianzas a través de las colectoras. Algo similar pasa con el nuevo secretario de Medios Fabian Fernández, hiperactivo en la relación con periodistas y dueños que se pelearon con Milei. Fernández repite ante quien lo escuche que a él lo eligió Karina, pero se proyectó hacia lo alto desde el más puro caputismo. El más dañado en el nuevo esquema es Sebastian Pareja, que maldice a Manuel Adorni, el culpable de que Santilli haya asumido con apoyo de los hermanos para ser candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires.

La otra perjudicada es Patricia Bullrich, que fue declarada prescindible por los hermanos Miei de cara a la campaña electoral. La decisión de Milei de ir en busca de la reelección y el acercamiento con Jorge Macri para que vaya por un segundo mandato le quitan margen a la ex ministra de Seguridad, que solo puede romper o aspirar a ser la compañera de fórmula de su rival 2023. En esa clave leen en Casa Rosada el intento de diferenciación de Bullrich con el plan para reflotar las colectoras en el marco de la suspensión de las PASO, que todavía no está asegurada. Aunque Karina se reúna con Pilar Ramirez y amague con un juego propio en la Ciudad, la muerte política de Adorni complica los planes de LLA en la cuna del macrismo. En la vía del acuerdo pesa y mucho la sociedad de Daniel Angelici con Dario Wasserman, dos empresarios con juego político que, según dicen en la ciudad, viajaron juntos a ver el Mundial de Fútbol.

En medio de la competencia organizada por Donald Trump, el desembarco de los hermanos Más para construir lo que se anuncia como el gasoducto más grande de la historia argentina aplica al regreso de las relaciones carnales. Con la estadounidense Pumpco, subsidiaria de MasTec, los dueños del club de Lionel Messi armaron un consorcio con la italiana Bonatti -Contreras Hermanos es socio local- y le ganaron a Paolo Rocca y Marcelo Mindlin la licitación del proyecto Argentina LNG que impulsan YPF y la italiana ENI. Camino a 2027, estarán a cargo de una obra de 1200 millones de dólares para exportar gas natural licuado (GNL).

Para MasTec, que en 2025 declaró el récord de 14.300 millones de dólares en ingresos anuales, es una revancha. Durante el gobierno del Frente de Todos, la sociedad Techint-SACDE no solo construyó el gasoducto Néstor Kirchner -hoy Perito Moreno-: también le ganó a los Más una obra que ahora está terminando, el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS).

Decepcionado como dicen que está con el plan B que agitó durante algunos meses para reemplazar a Milei, Rocca podría mirar el vaso medio lleno. Esta vez no perdió con los chinos: cayó derrotado ante norteamericanos e italianos. Los dueños del Inter de Miami son los hijos del empresario anticastrista Jorge Mas Canosa, un ex agente de la CIA con vínculos con el narcotráfico que construyó su emporio desde Florida. El apellido ya había incursionado en Argentina cuando, a mediados de los 90, Más Canosa se asoció con Daniel Vila y José Luis Manzano para crear Supercanal. A través de Contreras Hermanos, de vínculo estrecho con sindicatos como la UOCRA, los hermanos de Miami se ofrecen para reactivar la obra pública que Milei tiene paralizada desde que llegó a la Casa Rosada.

Con la Selección nacional de futbol como emblema, entre actores del poder permanente hay quienes piensan que Argentina está de moda por razones fundadas en el talento, la resiliencia y cierta armonía social que la distingue de zonas más conflictivas. A eso se suman los recursos naturales y la ubicación estratégica en el Atlántico Sur que el conquistador Trump puso en primer plano pero lo excede por mucho. Un dato adicional que circula en la mesas de Retiro es el de la valuación de las propiedades en Buenos Aires. Como ejemplo, dicen que el Grupo Sutton Dabbah pide 18 mil dólares por cada uno de los 30 mil metros cuadrados del Plaza Hotel frente a la plaza San Martín. Además, afirman que el Sofitel se vendió a un grupo inversor liderado por un miembro de la comunidad judía de origen ucraniano en 10 mil dólares el metro cuadrado. ¿Milei aprovecha la oportunidad o rifa la potencialidad argentina?

Después de meses de caída de la recaudación, el presidente proyecta de ahora en adelante un orden que le permita combinar el dólar planchado con mayor estabilidad en el terreno político. Un trabajo del politólogo Pablo Salinas muestra que en apenas 2 años y medio, el poder de la extrema derecha fue un tembladeral. Tuvo seis versiones distintas del gabinete y cambió tres veces al jefe de gabinete. Milei pasó de 11 a 9 ministerios, fue y vino con el estatus del ministerio del Interior y provocó una sangría inédita de 269 funcionarios desde que llegó a la Casa Rosada. Para Salinas, que el octavo país en extensión territorial del mundo y con sistema federal degrade la gestión política con los gobernadores en un secretario es una osadía que repite Milei. “El presidente prioriza a las personas por sobre las instituciones y devalúa tanto al ministerio del Interior como a la jefatura de Gabinete. Hoy las decisiones de gestión pasan por la Secretaría General de la Presidencia (como antes de la reforma constitucional de 1994)”, dice. ¿Los Milei aprendieron o puede haber nuevos eyectados del poder?

En el frente cambiario, Caputo repite que el dólar es cero problema para la estabilidad del gobierno. Pero sus actos lo desmienten todos los días, como si algo pudiera irse de control cuando menos se lo espera. La presentación del programa financiero muestra que el ministro necesita dar garantías excesivas para que le compren la fortaleza que vende. No alcanza con el vencimiento que pagó Caputo el 9 de julio y hace falta que el gobierno jure por anticipado que ya tiene los dólares para pagar los vencimientos del año electoral. ¿Por qué se apura Caputo a presentar garantías a los fondos de inversión? ¿Un mal resultado de Trump en noviembre puede desatar una turbulencia antes de tiempo?

Milei y Caputo esperan que el IPC de junio que se difundirá esta semana se ubique por debajo del 2%. En el ministerio de Economía apuestan a 1,8% o 1,7%. Es un dato importante, que el gobierno vende como su principal activo, pero tiene que ser revalidado por otros dos que espera Caputo: el índice de los salarios y el EMAE que da cuenta del nivel de actividad económica en mayo.

El informe de julio del Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la UNSAM describe la caída del empleo formal con salarios de mínimos históricos y aporta un dato contundente: más del 90% de los nuevos ocupados necesitan trabajar más horas para generar mayores ingresos, pero no lo consiguen. Mientras cierran textiles con dos décadas de historia como Das en Misiones y hay despidos sin indemnización en medio del Mundial en gigantes de la maquinaria agricola como Metalfor en Córdoba, la plata no alcanza y cada vez son más los que buscan trabajo. Por eso, la subocupación aumentó un 14% interanual en el primer trimestre de 2026 y la tasa de actividad llegó al pico de 48.6%. “El aumento de la cantidad de ocupados, lejos de constituir un proceso virtuoso, muestra que la necesidad fuerza a cada vez más personas a trabajar más, pero sus ocupaciones no les garantizan ingresos adecuados”, dice el Monitor sociolaboral que elabora el equipo del investigador Matías Maito.

Un gerente del sector petrolero que vive a 15 minutos de Neuquén le dijo a El Destape que la cantidad de personas que llegan a la provincia se duplicó en los últimos meses. Cada semana, entre 25 y 30 familias desembarcan con la ilusión de conseguir trabajo, pero los resultados muchas veces no son los esperados. El esquema no cierra y hasta parece otro delirio de Milei, pero es un delirio consentido, en especial por la elite dirigente. Castigada por el rumbo económico de la extrema derecha, la mayoría social advierte que el modelo la deja afuera y la mejora se restringe a una minoría. Lo que no se sabe es si los que pierden se resignan al presente o están dispuestos a apoyar a la oposición.

La ratificación de Milei como candidato a la reelección y los cruces públicos en el peronismo generan la sensación de que la derecha va a ir unida y la oposición dividida. Con los gobernadores en su mayoría subordinados al modelo Milei, el peronismo se achica en una discusión que apunta a las elecciones nacionales, pero parece centrada en el AMBA, el corazón del viejo kirchnerismo. Mientras la inquietud se extiende, un experimentado dirigente que dialoga muy seguido con Cristina transmite tranquilidad a los que rechazan la ruptura y le quita dramatismo a los mensajes públicos de Máximo. Dice que ella nunca va a jugar a dividir al peronismo. En las adyacencias del gobierno piensan algo similar. “Cristina no se suicida. Necesita que el peronismo vuelva al poder”, dice un funcionario que no ve el escenario del PJ fragmentado.

Excluida de por vida del juego electoral por decisión del poder judicial y detenida en San José 1111, la ex presidenta recibe más cuestionamientos que solidaridad de parte del peronismo antikirchnerista. También las críticas de antiguos leales que hoy le exigen que apoye el proyecto presidencial de Axel Kicillof. ¿Un candidato propio sería competitivo o testimonial? Encerrado en el territorio bonaerense y las contradicciones que se repiten, lo que se ve es que al peronismo no le sobran opciones: solo Kicillof y Sergio Massa -sin hablar desde hace casi tres años- se muestran como candidatos. En La Plata, dicen que si el gobierno logra suspender las PASO, Kicillof no descarta un desdoblamiento que funcionaría como una primaria. Todo lo que se ve resulta previsible y un golpe como el que generó CFK en 2019 hoy parece imposible. Pero todavía falta y en Argentina hasta el último minuto puede haber margen para una sorpresa.



