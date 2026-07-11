Los bomberos españoles pasan a la ofensiva contra el mortífero incendio de Almería

Incendio forestal en la provincia de Almería, España

Los bomberos de la provincia de Almería, en el sureste de España, comenzarían el sábado a hacer ‌retroceder uno de los ‌incendios forestales más mortíferos del país, informó un responsable de los servicios de emergencia, pero durante la noche se evacuaron más pueblos como medida de precaución.

Avivado por los vientos, el incendio se propagó rápidamente el viernes, atrapando a las víctimas mientras intentaban huir. Se han realizado autopsias a los ​12 cadáveres recuperados cerca ⁠de la zona boscosa de Bédar, al norte de ‌Los Gallardos, donde se declaró el incendio, pero ⁠no se ha confirmado su identidad.

Antonio ⁠Sanz, responsable de emergencias de la comunidad autónoma de Andalucía, dijo a periodistas en el cordón de seguridad de la zona ⁠de emergencia que el incendio seguía siendo "complejo" y ​continuaba avanzando, pero elogió la labor de ‌los bomberos al impedir que cruzara ‌la autopista hacia las localidades costeras más densamente pobladas.

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Sanz ⁠dijo que hasta ahora se han dedicado a impedir el avance del fuego y que hoy es el primer día en que se le atacará.

Se cree que la mayoría ​de los ‌fallecidos son ciudadanos británicos y belgas, además de un español. Ocho personas resultaron heridas en el incendio, cuatro de ellas de gravedad, las que permanecen ingresadas en un hospital de Sevilla.

Según el comunicado, se han ⁠enviado muestras a Madrid para su análisis y comparación con las muestras de ADN facilitadas por las familias.

Las autoridades han restado importancia a la posibilidad de que el número de víctimas mortales aumente considerablemente, señalando que el número de personas cuya desaparición han denunciado formalmente las familias es de siete, frente a las ‌23 que se habían comunicado de manera informal hasta el viernes.

A última hora del viernes se había evacuado a más de 1.400 personas, mientras el incendio forestal seguía ardiendo cerca de Los Gallardos, con evacuaciones preventivas en varias localidades de los alrededores ‌de Bédar.

Más de 500 bomberos y personal de emergencias participan en las labores de extinción.

Las autoridades de emergencias indicaron que los equipos ‌estaban concentrando sus ⁠esfuerzos en el flanco occidental del incendio, donde el fuego sigue siendo más intenso y se ​propaga más rápidamente. Hasta el momento, el incendio ha arrasado 6.600 hectáreas.

Con información de Reuters