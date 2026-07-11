/Quién es Grego Kobel, arquero de Suiza en el Mundial 2026 y la altura que tiene

El arquero suizo tiene una destacada actuación.

La selección de Suiza volvió a apoyarse en la seguridad de Gregor Kobel para afrontar el Mundial 2026. El guardameta se consolidó en los últimos años como uno de los mejores porteros del fútbol europeo gracias a su regularidad en la Bundesliga y a sus destacadas actuaciones en competencias internacionales, donde se ganó un lugar entre los referentes del combinado helvético.

Con un estilo sobrio, grandes reflejos y una imponente presencia física, Kobel se convirtió en una pieza clave tanto en su club como en la selección, a la que ha llegado a una instancia histórica. Su rendimiento despertó el interés de los aficionados, que buscan conocer más sobre su trayectoria, el equipo en el que juega y una de las características que más llama la atención: su altura.

Quién es Gregor Kobel y su altura

Gregor Kobel nació el 6 de diciembre de 1997 en Zúrich, Suiza. Actualmente es el arquero del Borussia Dortmund de Alemania, club al que llegó en 2021 tras destacarse en el VfB Stuttgart. Desde entonces se consolidó como el dueño del arco del conjunto alemán y renovó su contrato hasta junio de 2028. Además, integra de manera habitual la selección de Suiza, con la que disputa el Mundial 2026.

Kobel es una de las figuras suizas.

Uno de los aspectos que más sobresale en su perfil es su físico. Gregor Kobel mide 1,96 metros, una estatura que le permite dominar el juego aéreo, cubrir una gran superficie del arco y destacarse en los mano a mano. Esa combinación de altura, agilidad y velocidad de reacción lo convirtió en uno de los porteros más completos del fútbol europeo.

La carrera de Gregor Kobel

Su formación comenzó en el FC Seefeld Zürich antes de incorporarse a las divisiones juveniles del Grasshopper Club Zürich. Más tarde pasó al Hoffenheim de Alemania, donde terminó de desarrollarse como profesional. Para sumar experiencia fue cedido al Augsburgo y posteriormente al Stuttgart, equipo que decidió adquirir su pase tras sus buenas actuaciones. Su rendimiento llamó la atención del Borussia Dortmund, que apostó por él como arquero titular.

A nivel internacional, Kobel debutó con la selección absoluta de Suiza en 2021 y desde entonces fue ganando protagonismo. Su crecimiento coincidió con su consolidación en la Bundesliga, una de las ligas más competitivas del mundo. Gracias a sus actuaciones fue considerado uno de los mejores arqueros europeos y una pieza fundamental para las aspiraciones de su país en las grandes competencias.

Con apenas 28 años, Gregor Kobel atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Su presente en el Borussia Dortmund, su consolidación con la selección de Suiza y sus 1,96 metros de altura lo convierten en uno de los arqueros más destacados del Mundial 2026 y en un referente para las nuevas generaciones de guardametas.