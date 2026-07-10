Mexicano O'Ward dice que pidió ser despedido como piloto reserva de McLaren F1

Imagen de archivo del piloto mexicano de la IndyCar Series Pato O'Ward durante la 110ª edición de las 500 Millas de Indianápolis, en el Indianapolis Motor Speedway, Indianápolis, Indiana, EEUU.

Pato ​O'Ward, piloto de McLaren en la IndyCar, afirmó que correr en la Fórmula Uno ya no ‌es su sueño, por ‌lo que pidió abandonar su puesto de piloto de reserva en la escudería.

El piloto mexicano ha participado en cinco sesiones de entrenamientos libres con el actual campeón, McLaren, desde 2022. Ganador de diez carreras de IndyCar, se impuso el pasado fin de ​semana en la ⁠Indy 200 de Mid-Ohio, en una doble victoria ‌de Arrow McLaren junto a Christian Lundgaard.

Además, ⁠recientemente se confirmó su presencia ⁠en la alineación del equipo para 2027 junto al neozelandés Scott Dixon, seis veces campeón de la IndyCar, ⁠y al sueco Felix Rosenqvist, ganador de la ​Indy 500 de 2026.

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O'Ward declaró en ‌el podcast Speed Street que ‌está agradecido por la experiencia en la F1, ⁠pero que ahora está en una etapa diferente de su vida y "la verdad es que ya no me importa".

"La verdad es que no hay nada ​en mí ‌que me impulse a seguir como piloto de reserva en la Fórmula Uno", explicó. "Estoy muy a gusto en la Indy, me encanta la serie, ahí es donde quiero estar".

"Al ⁠ver cómo son actualmente los monoplazas de Fórmula Uno, la verdad es que no me entusiasma pilotar uno. Así que he pedido educadamente que me despidan de todos mis compromisos. Quiero centrarme en mis prioridades y disfrutar de mi vida", comentó.

McLaren también cuenta en su plantilla con ‌el campeón italiano de F2, Leonardo Fornaroli, como piloto de reserva.

"Sé que allí no era piloto a tiempo completo, pero tengo una idea bastante clara de cómo es ese mundo (de la F1) y, sinceramente, no creo ‌que sea para mí; no es un lugar en el que pueda decir que he disfrutado más que en ‌la IndyCar", ⁠afirmó O'Ward.

"Sé que la F1 se pone en un pedestal, pero el hecho de ​que el plato parezca de oro no significa que lo que te estás comiendo sea más sano", agregó.

Con información de Reuters