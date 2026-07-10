Alertan de posibilidad de fuertes lluvias en Oslo cuando Noruega se enfrente a Inglaterra

Imagen de archivo de aficionados noruegos haciendo la tradicional celebración del remo en las calles de Oslo, Noruega.

La famosa celebración del "remo" de Noruega es una de las sensaciones virales del Mundial ‌de Norteamérica, pero ‌es posible que los aficionados de Oslo necesiten sus impermeables cuando su selección se enfrente a Inglaterra en los cuartos de final del sábado, si se cumplen las previsiones de fuertes lluvias.

Los cinco partidos que ha disputado la selección ​hasta ahora en ⁠el torneo han reunido a decenas de ‌miles de aficionados en Noruega, que se ⁠han congregado al aire libre ⁠para verlos, llenando calles y plazas para animar a su equipo y celebrar juntos mientras disputan su primer ⁠Mundial masculino desde 1998.

Sin embargo, una ​alerta meteorológica emitida el viernes por ‌la mañana para el sureste ‌del país llevó a las autoridades y ⁠a los aficionados a apresurarse a revisar sus planes para el partido más importante de Noruega en un Mundial desde que la selección ​femenina del ‌país ganara la final de 1995.

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"Se esperan chubascos localmente intensos acompañados de truenos durante la tarde y primeras horas de la noche del sábado", indicó el Instituto ⁠Meteorológico Noruego en una alerta meteorológica de nivel amarillo. "En algunos lugares podrían caer más de 20 milímetros en una hora".

"Existe riesgo de que se acumulen aguas pluviales en zonas densamente pobladas y de que el agua penetre en los sótanos. Hay riesgo de ‌inundaciones locales, cambios en el curso de arroyos y ríos, deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas en las zonas donde se produzcan los chubascos más intensos", agregó.

La lluvia del sábado pondrá a prueba ‌el dicho popular del país de que "no hay mal tiempo, solo ropa inadecuada", pero el único aspecto positivo ‌para los ⁠organizadores de las transmisiones al aire libre es que se espera que la ​lluvia cese alrededor de las 20:00 hora local (1800 GMT), ya que el partido en Miami dará comienzo a las 23:00.

(Editado en español por Carlos Serrano)