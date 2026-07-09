Analistas disminuyen previsiones de inflación en México, pero ven pausa monetaria prolongada

La inflación en México se dispara en marzo

Analistas de bancos y casas de bolsa ajustaron el jueves a la baja sus previsiones para ‌la inflación mexicana al ‌cierre de 2026, después de que los precios al consumidor se moderaron más de lo esperado en junio.

Banorte redujo su estimación para la inflación general al cierre de este año a 4.0%, desde 4.4%, y también bajó su proyección para el índice subyacente a 4.0%, desde 4.6%.

Invex, a ​su vez, revisó ⁠su pronóstico para la inflación general a 4.0%, desde ‌4.2%. No obstante, su estimado para la subyacente ⁠se mantuvo en 4.0%.

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Los ajustes siguieron ⁠a la publicación de cifras oficiales del instituto de estadística que mostraron que el índice general de precios se desaceleró ⁠por tercer mes consecutivo en junio, a 3.37% ​interanual, su menor nivel en más de ‌cinco años.

La lectura fue inferior ‌al 3.52% anticipado por el mercado, reforzando la percepción ⁠de que algunas presiones, especialmente en productos más volátiles, han cedido más rápido de lo previsto.

Pese a ello, la inflación subyacente disminuyó a 4.03%, su menor nivel desde abril ​de 2025 ‌y su quinto descenso mensual seguido, pero aún arriba del límite superior del rango objetivo de Banco de México de un 3% más/menos un punto porcentual.

Tras los datos, Banamex mantuvo sus estimaciones para ⁠la inflación general y subyacente al cierre de 2026 en 4.3%. No obstante, dijo que las lecturas recientes de la inflación agropecuaria introducen un sesgo a la baja en sus proyecciones.

Aun con los ajustes, las previsiones de los analistas siguen por encima de las de Banco de México, que anticipa una inflación ‌general y subyacente del 3.5% al cierre del año.

El cambio de perspectivas no modificó la visión del mercado sobre la política monetaria, luego de que el banco central mantuvo en junio la tasa clave sin cambios en 6.50% y señaló ‌que sería apropiado conservarla en ese nivel por un tiempo.

Finamex espera que la tasa de referencia permanezca en 6.50% durante el resto ‌de 2026 ⁠y a lo largo de 2027. Monex prevé que Banxico mantenga la tasa sin cambios en ​su próxima reunión de agosto, mientras que Ve por Más dijo que no anticipa ajustes al referencial al menos hasta mediados de 2027.

Con información de Reuters