El enorme elogio de Lamine Yamal a Lionel Messi por su Mundial con Argentina: "Nadie esperaba"

El elogio de Lamine Yamal a Lionel Messi por su actuación en el Mundial 2026: qué dijo.

Lamine Yamal volvió a deshacerse en elogios hacia Lionel Messi en la antesala del cruce entre España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026. El extremo de 18 años, señalado por muchos como el heredero del capitán argentino en el Barcelona, destacó el nivel que está mostrando el astro albiceleste en el torneo y también habló sobre la posibilidad de que Julián Álvarez vista la camiseta del conjunto culé, su presente físico tras la lesión que sufrió y las aspiraciones de 'La Roja' en la competición.

"Todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba el nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él. Me alegro por Neymar y por Cristiano. Han marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora. Todo lo bueno que les pase será bueno para mí. Eso sí, si llego a la final, la quiero ganar", expresó Yamal en diálogo con el medio español Mundo Deportivo.

Lamine Yamal habló sobre Julián Álvarez y la posibilidad de que llegue al Barça: "Tenemos los brazos abiertos"

Consultado por la posibilidad de compartir equipo con Julián Álvarez, quien recientemente declaró su intención de salir del Atlético de Madrid, el atacante español dejó en claro su postura: "Todo el mundo sabe que es un jugador top, de los que todo el mundo quiere tener. Ya lo dije: tenemos los brazos abiertos y, si viene, seremos todos muy felices. Creo que es un jugador que pega mucho con el estilo del Barça. No tengo ni idea de cómo está la situación, pero ojalá que sí".

Yamal también se refirió a su estado físico tras llegar al Mundial sin continuidad por la lesión que sufrió a fines de abril. "Llevaba casi dos meses parado y no es lo mismo que cuando ya llevas siete partidos seguidos". Aun así, aseguró que su mejor versión todavía está por aparecer: "Va a llegar ese partido. Siempre, cuanto más se acercan los partidos importantes, las semifinales o la final, mejor nivel saco. Espero que contra Bélgica sea un gran partido de todo el equipo".

Por otra parte, explicó la importancia que tuvo la victoria sobre Portugal en la instancia anterior. "Era una de las tres mejores selecciones del Mundial. Poder eliminarlas nos da mucha confianza". Además, se refirió al posible recorrido de España rumbo a la definición del torneo: "Si nos toca Francia o Marruecos, intentaremos ganar y llegar a la final".

Por último, habló del desafío que representa enfrentar al arquero belga Thibaut Courtois. "Es uno de los mejores porteros del mundo. Me lo pondrá más difícil, pero saldré con ganas de ganar".

Los partidos de cuartos de final del Mundial 2026: día, hora, TV en vivo y streaming en Argentina

Francia vs. Marruecos

Día y hora: jueves 9 de julio a las 17 horas en Boston.

jueves 9 de julio a las 17 horas en Boston. TV: DSports.

DSports. Streaming: DGO, Flow y Paramount+.

España vs. Bélgica

Día y hora: viernes 10 de julio a las 16 horas en Los Ángeles.

viernes 10 de julio a las 16 horas en Los Ángeles. TV: DSports y Telefe.

DSports y Telefe. Streaming: DGO, MiTelefe, Flow y Paramount+.

Inglaterra vs. Noruega

Día y hora: sábado 11 de julio a las 18 horas en Miami

sábado 11 de julio a las 18 horas en Miami TV: DSports.

DSports. Streaming: DGO, Flow y Paramount+.

Argentina vs. Suiza