Desconectarse de las pantallas: la Usina del Arte abre un espacio gratuito para jugar en familia.

Del jueves 9 al domingo 12 de julio, la Usina del Arte abrirá las puertas del Ludo-Espacio, un rincón pensado para que niños y adultos compartan una tarde de juegos, creatividad y aprendizaje.

La actividad se desarrollará todos los días de 14 a 19, con entrada libre y gratuita. La misma fue pensada para las familias que quieran disfrutar de un plan diferente durante el fin de semana largo del Día de la Independencia. De esta manera, se busca recuperar el valor del juego compartido como una experiencia para aprender, estimular la imaginación y pasar tiempo de calidad lejos de las pantallas.

El Ludo-Espacio de la Usina del Arte invita a desconectarse de las pantallas a chicos y grandes.

Cómo será el Ludo-Espacio de la Usina del Arte

El Ludo-Espacio funcionará como un espacio permanente dentro de la programación especial del fin de semana largo del Día de la Independencia en la Usina del Arte. Quienes se acerquen van a poder disfrutar de una amplia selección de juegos didácticos y de mesa pensados para distintas edades.

Entre las opciones habrá rompecabezas, memotest, juegos de encastre y otras dinámicas diseñadas para estimular el desarrollo cognitivo, la creatividad, la memoria, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. La propuesta apunta a que cada familia pueda recorrer el espacio a su propio ritmo, elegir los juegos que más le interesen y compartir una experiencia diferente.

El objetivo es ofrecer un lugar donde el juego se convierta en una herramienta para fortalecer los vínculos familiares. En un contexto donde gran parte del tiempo libre suele estar atravesado por pantallas, el Ludo-Espacio invita a dejar estas de lado y volver a los juegos tradicionales y al encuentro cara a cara entre chicos y grandes.

En este sentido, la entrada es completamente gratuita. Quienes estén interesados pueden acercarse del jueves 9 al domingo 12 de julio, de 14 a 19 horas, en la Usina del Arte, ubicada en Agustín R. Caffarena 1, en el barrio de La Boca. No es necesario inscribirse previamente y el ingreso se realiza por orden de llegada, por lo que se recomienda asistir con tiempo.

Es un plan muy divertido para hacer en familia y aprovechar a full el fin de semana largo. Para conocer más propuestas como esta se puede visitar la agenda cultural disponible en la página de Linda del Gobierno de la Ciudad.