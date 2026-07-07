Festival por el 9 de Julio: habrá locro, empanadas, asado, pastelitos y entrada gratis.

Este 9 y 10 de julio en el Hipódromo de Palermo los argentinos van a poder festejar gratis el Día de la Independencia. Entre las 12 y las 20 hs de ambas jornadas se llevará a cabo un festival gastronómico con entrada libre y gratuita. Sabores de la Patria es un evento que busca rendir homenaje a los diferentes sabores de lo largo y ancho del país, reuniendo en un solo lugar algunos de los platos más representativos de la cocina tradicional argentina.

Cómo será el festival y qué se podrá comer

Sabores de la Patria invita a recorrer un amplio paseo gastronómico donde cada región estará representada a través de sus recetas más emblemáticas. De esta manera, quienes se acerquen podrán probar especialidades típicas sin necesidad de salir de la Ciudad de Buenos Aires y disfrutar de un plan ideal para compartir con amigos o en familia durante el fin de semana largo.

Sabores de la Patria tendrá lugar este 9 y 10 de julio en el Hipódromo de Palermo.

En este sentido, estarán disponibles puestos de comida y foodtrucks a cargo de restaurantes y cocineros cuya carta está pensada desde nuestra tradición culinaria. Se podrá degustar carnes asadas, locro, empanadas de todas las regiones, carbonada, picada criolla, guiso de lentejas, humitas, tamales, pastel de papas, quesos y embutidos de campo, chocolate con churros y pastelitos.

Siguiendo esta línea, desde el GCBA adelantaron que los cortes de carne también tendrán un lugar protagónico dentro de la feria. Habrá carnes rojas, achuras, asado de tira, bondiolas, matambre, bife de chorizo, entraña, vacío y corderos preparados por especialistas, en una propuesta pensada para celebrar una de las tradiciones gastronómicas más arraigadas del país.

Por su parte, para los fanáticos de lo dulce, Sabores de la Patria ofrecerá la posibilidad de disfrutar de postres tradicionales como mazamorra, flan, postre vigilante, colaciones, quesillo de cabra con miel de caña, arroz con leche, panqueques, alfajores regionales, pastelitos, buñuelos, churros y chocolate caliente.

Además de la oferta gastronómica, el festival contará con un mercado de productores regionales, donde los visitantes podrán comprar alimentos elaborados en distintos puntos del país. Allí habrá quesos, embutidos, aceites, condimentos, aderezos, panificados, yerba mate, dulce de leche, mermeladas y una amplia variedad de productos artesanales para llevar a casa. Con entrada libre y gratuita, Sabores de la Patria es un gran plan para hacer en familia y disfrutar de los feriados del 9 y 10 de julio en la Ciudad de Buenos Aires.