Liga Profesional de Arabia Saudí: Al Nassr - Damac

La ​selección de Portugal se prepara para una reconstrucción tras otro sueño hecho añicos, después ‌de que la ‌derrota en octavos de final ante España pusiera fin a la carrera de Cristiano Ronaldo en Mundiales y abriera la puerta a la llegada de Jorge Jesús como DT del equipo.

La caída provocó la salida de Roberto Martínez ​como entrenador, y ⁠la prensa local señala que Jesús, de ‌71 años y quien entrenó a ⁠Ronaldo en el Al ⁠Nassr de Arabia Saudita la temporada pasada, sustituirá al español.

Jesús, una figura destacada del fútbol portugués tras ⁠sus etapas en el Benfica y ​el Sporting, dejó el Al Nassr ‌tras ganar la Liga ‌Profesional Saudita con Ronaldo en mayo.

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Ronaldo, de ⁠41 años, confirmó tras la eliminación que esta había sido su última participación en un Mundial, aunque señaló que aún no había ​decidido si ‌se retiraría del fútbol internacional.

Portugal llegó al torneo como uno de los favoritos, impulsado por un centro del campo formado por Vitinha, João Neves y Bruno Fernandes. ⁠Sin embargo, una floja fase inicial generó dudas sobre el equipo, y el gol del español Mikel Merino en el minuto 91 dejó a Portugal fuera del torneo.

"Se acabó", tituló el periódico deportivo Record. "Un lapsus de concentración en el tiempo de ‌descuento, una eliminación prematura justo antes de que comenzara la prórroga, dejó a la selección fuera del Mundial", señaló.

El periódico agregó que Ronaldo se "despide sin el título que se merecía" y añadió ‌que Portugal había "equilibrado el partido", pero "careció de la chispa necesaria para ir por la victoria".

O Jogo emitió ‌un veredicto ⁠más severo. "Merino aplastó el sueño, ya de por sí débil", señaló, y ​habló de "mentalidad miope en el banquillo y un enfoque unidimensional sobre el terreno de juego".

Con información de Reuters