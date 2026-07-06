Suiza, preocupada por el estado físico de tres jugadores de cara a partido contra Colombia

Johan Manzambi de Suiza durante el entrenamiento

El entrenador de Suiza, Murat Yakin, afronta una espera llena de incertidumbre para saber si tres ‌de sus jugadores más ‌influyentes estarán en condiciones de disputar el martes el partido de octavos de final del Mundial contra Colombia.

Los delanteros Johan Manzambi y Rubén Vargas abandonaron el entrenamiento antes de tiempo el lunes, junto con el centrocampista Djibril Sow, y la selección anunció que emitirá un nuevo ​comunicado sobre su ⁠estado físico si existe algún riesgo de que no ‌puedan jugar el partido en Vancouver.

"Obviamente, si ⁠tienen que abandonar la sesión de ⁠entrenamiento antes de tiempo, todo el mundo está muy molesto porque esto supondría una gran baja. Si no pudieran jugar ⁠mañana, podría ser un gran problema para nosotros", ​dijo el director técnico Murat Yakin en ‌una rueda de prensa.

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"Veremos qué ‌pasa, porque se someterán a estudios médicos, pero así ⁠es el fútbol. Siempre hay que adaptarse hasta el último minuto y ya veremos qué ocurre", agregó.

Con tres goles y dos asistencias en el torneo, la baja ​de Manzambi, ‌de 20 años, supondría un duro golpe para Suiza.

"Es un jugador muy valioso para nosotros, su rendimiento ha mejorado constantemente. Es un jugador de equipo, no solo es un jugador al que ⁠da gusto ver (...) es un jugador completo. Tiene muchas cualidades y aún le queda mucho potencial", afirmó Yakin.

"Estamos muy contentos con él y esperamos que pueda salir mañana al campo. Haremos todo lo que sea necesario para que se recupere", agregó.

Las preocupaciones por las lesiones no han empañado el entusiasmo de ‌Yakin por el partido, en el que Suiza busca clasificarse a los cuartos de final por primera vez desde que organizó el torneo en 1954.

"Estoy emocionado, y no solo yo personalmente, sino que creo que todos mis jugadores están ‌emocionados y entusiasmados, al igual que los aficionados de Suiza y de todo el mundo, realmente sentimos su apoyo", afirmó.

"El partido ‌de mañana va ⁠a ser importante y los grandes partidos los deciden los grandes jugadores. Creo que, si ​somos capaces de mantener nuestro estilo de juego, podremos meter mucha presión al rival, (pero) ya veremos qué pasa mañana", apuntó.

Con información de Reuters