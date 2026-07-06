Juicio por Loan: declara un ex sospechoso y esperan que se rompa el pacto de silencio

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña volverá a ponerse en funcionamiento esta semana con declaraciones del entorno de los principales sospechosos y la expectativa de la familia del pequeño de que alguno de los imputados pida la palabra y “rompa el pacto de silencio” con el que llegaron al banquillo y con el que enfrentan las largas jornadas de debate que buscan saber qué pasó la tarde del 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal y cómo se mantuvo el secreto, incluso hasta este momento donde la libertad de los acusados está en juego.

Hasta el momento, el juicio buscó reconstruir los días previos y las horas posteriores a la desaparición del pequeño luego del almuerzo en la casa de la abuela Catalina. Durante la declaración de los testigos, la Querella y la Fiscalía lograron reconstruir puntos claves del día de la desaparición y, según fuentes cercanas al debate, se vio más complicada la situación de dos de los principales acusados.

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Durante las últimas jornadas de juicio, la declaración de Macarena Paña fue una de las esperadas y volvió a poner en foco la participación del abogado José Fernández Codazzi y las amenazas que el letrado habría hecho a la testigo y a su madre, Laudelina Peña, para que declarase que había ocurrido un accidente. Sin embargo, la participación de Macarena el día de la desaparición del pequeño es un detalle que no pasa desapercibido para quienes siguen de cerca todo el debate. Por eso, las próximas horas de juicio estarán marcadas por la declaración de la pareja de Macarena, Diego “Huevo” Peña. El hombre, que además de pareja de Macarena es primo de Loan, estuvo señalado en los primeros días de investigación por la desaparición del pequeño ya que hubo testigos y versiones que lo ubicaron en el campo donde fue visto por última vez el pequeño.

Con el paso de la investigación y su declaración, se pudo reconstruir que el día de la desaparición, Peña estaba trabajando en la localidad de Goya, aunque los investigadores esperan su declaración ya que desde el inicio fue una de las personas que habló de “un secuestro” en torno a la ausencia del menor y nunca abonó la teoría del accidente que su pareja y su suegra simularon ante la Justicia.

En la misma audiencia también se espera la declaración del padre de Antonio Benítez, uno de los principales acusados. Alfonso Benítez fue citado por el Tribunal y con su declaración buscarán reconstruir los movimientos de Antonio aquel 13 de junio de 2024. En la instrucción, el hombre fue quien señaló acerca de los movimientos continuos y los cambios de vestimenta que hizo su hijo aquella tarde. Pese a eso, el hombre siempre defendió públicamente a su hijo y aseguró que “no creía que lo hubiera matado o vendido” como lo acusaban públicamente poco después de la desaparición. También fue quien ratificó inicialmente el relato de Antonio al respecto de haber dejado el campo en moto para “buscar linternas” pero habló de que su hijo vestía una remera roja, cuando el resto de los testigos identificó remera gris y remera negra.

Para la Justicia, el cambio de vestimenta de Antonio Benítez fue clave en la acusación, incluso cuando al día de hoy no se encontraron algunas vestimentas que por entonces marcaron los testigos que había usado el tío del pequeño en su excursión al naranjal donde fue visto por última vez. Otro punto sobre el cual deberá responder Alfonso Benítez tiene que ver con su participación en la búsqueda, ya que otros testigos señalaron haberlo visto en la zona donde encontraron el botín de Loan, una prueba que fue plantada, según la Justicia, por su nuera, Laudelina Peña.

Además, en esta semana de juicio está citada, entre otros, Lidia Noguera, hermana de María la mamá de Loan. La tía del pequeño fue una de las primeras en apuntar a Antonio Benítez y a los que participaron del almuerzo previo a la desaparición. En sus declaraciones de instrucción, la mujer había sido muy crítica con toda la investigación y se la reconoce en el expediente como una de las primeras personas en haber señalado que la búsqueda en el campo era una pérdida de tiempo, señalando que “a Loan se lo llevaron” poco después de iniciada la excursión al naranjal. Para la mujer, el objetivo podía haber sido cualquiera de los niños pero eligieron a Loan ese día ya que llegó de imprevisto junto a su padre. Durante sus declaraciones previas, Lidia señaló a Carlos Pérez y Victoria Caillava como quienes “entregaron” al menor y también a Laudelina Peña y a su hija Camila como quienes mintieron constantemente dando tiempo así a quienes se llevaron al pequeño.

Esta semana volverá a estar marcada por la expectativa de que los principales imputados rompan el silencio y digan que ocurrió verdaderamente aquella tarde de junio de 2024. El ruego de la familia de María Noguera y José Peña es un reclamo que se repite ya que un niño de 5 años sigue desaparecido y la sociedad sigue esperando respuestas para saber qué pasó y dónde está Loan.