Ver los partidos de octavos de final del Mundial 2026 por Fútbol Libre, Xuper TV, Roja Directa o Pelota Libre es ilegal: dónde hacerlo de manera segura

El Mundial 2026 se transmite por diferentes vías en Argentina.

El Mundial 2026 de la FIFA entra en su etapa más vibrante, pero la emoción de los octavos de final se ve empañada por el masivo consumo de transmisiones clandestinas. Ver los cruces decisivos a través de plataformas alternativas no autorizadas constituye una infracción directa a la ley de propiedad intelectual y los derechos de retransmisión comercial. Estas prácticas debilitan el deporte y exponen a los usuarios a estafas o virus informáticos.

Qué son Fútbol Libre, Xuper TV, Roja Directa y Pelota Libre

Estas páginas web y aplicaciones operan como directorios de piratería digital. Su funcionamiento consiste en capturar de forma ilícita las señales de televisión satelital y streaming de las empresas que pagaron por los derechos de exclusividad del certamen, para luego redistribuirlas en internet de manera gratuita, con trampas para los usuarios.

Al no contar con ninguna licencia de la FIFA ni de las productoras locales, el uso, alojamiento y facilitación de estos enlaces representa un delito informático. Además de violar los derechos de autor, el modelo de negocios de estos sitios se basa en publicidad invasiva que suele infectar los dispositivos con programas maliciosos destinados al robo de datos personales y bancarios.

La hinchada argentina se prepara para ver a Argentina en 8vos de final del Mundial 2026.

¿Dónde ver los octavos de final del Mundial 2026 de forma legal en Argentina?

Para disfrutar del torneo mundialista con la mejor calidad de imagen, relatos oficiales y sin riesgos de seguridad, los aficionados cuentan con múltiples opciones legales de televisión y streaming que poseen los derechos de transmisión autorizados en el país:

Paramount+: cobertura de los 104 partidos del torneo mediante su alianza estratégica con la señal DSports.

Flow: permite sintonizar todos los encuentros directamente desde su plataforma para clientes de televisión por cable e internet.

TyC Sports / TyC Sports Play: transmite una selección de los mejores partidos del campeonato, incluyendo cruces clave de la fase de eliminación directa.

Disney+: cuenta con la emisión de encuentros seleccionados a través de las pantallas de ESPN en su plan premium.

Telefe y TV Pública: transmisiones en televisión abierta de los partidos de Argentina, junto con las instancias decisivas de las fases finales.

Apoyar las vías oficiales garantiza una experiencia de visualización estable y protege el ecosistema legal del fútbol internacional. Estos verdaderos partidazos merecen ser gozados a la distancia de manera legal y segura, para evitar probables sanciones, banneos o interrupciones de las cuentras registradas online. Y así, poder sentarse con tranquilidad a disfrutar de cada cotejo.