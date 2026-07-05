Ola de frío extrema en Argentina: hasta cuándo rige la alerta amarilla en más de 20 provincias.

La ola de frío polar que afecta a gran parte de Argentina todavía mantiene alerta a la Ciudad de Buenos Aires y a más de 20 provincias por temperaturas extremadamente bajas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que las bajas marcas térmicas persistirán durante el fin de semana y advirtió sobre los riesgos que implica la exposición prolongada al frío.

De acuerdo con el organismo, gran parte del país permanece bajo alerta amarilla, una categoría que indica un impacto leve a moderado sobre la salud, especialmente para los grupos considerados de riesgo, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

Ola de frío polar: qué provincias tienen alerta amarilla

Entre las provincias alcanzadas por la advertencia se encuentran Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Chubut, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tanto, algunas zonas puntuales de las provincias de Buenos Aires y Córdoba continúan bajo alerta naranja, un nivel superior que indica que las temperaturas pueden tener efectos sobre la salud incluso en personas sin factores de riesgo cuando la exposición al frío se prolonga durante varias horas.

Los especialistas coinciden en que se trata de una de las irrupciones de aire polar más extensas e intensas de lo que va del año. En numerosas localidades del centro y norte argentino se registran temperaturas muy por debajo de los valores habituales para esta época, con diferencias que oscilan entre los 6 y los 10 grados menos respecto de los promedios históricos.

Además de las bajas temperaturas, durante los últimos días se observó un aumento en la demanda de energía para calefacción y una mayor asistencia a personas en situación de vulnerabilidad, un escenario habitual cuando se producen episodios de frío extremo.

Recomendaciones del SMN ante las bajas temperaturas

Frente a este escenario, el SMN recomienda evitar permanecer durante períodos prolongados al aire libre, utilizar varias capas de ropa para conservar mejor el calor corporal y calefaccionar los ambientes de manera segura. También aconseja evitar los cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratado, limitar el consumo de alcohol y prestar especial atención a los grupos más vulnerables, como niños pequeños, embarazadas y adultos mayores.

Cuánto falta para que se vaya la ola polar

Según los pronósticos meteorológicos, esta masa de aire de origen antártico comenzará a perder intensidad de manera gradual durante la próxima semana. Sin embargo, las mañanas continuarán siendo muy frías en buena parte del país, con heladas frecuentes y temperaturas mínimas por debajo de los valores normales para julio.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires se espera una mejora progresiva a partir de los próximos días. Para este domingo 5 de julio de 2026, se anticipa una jornada fresca e inestable, con temperaturas entre 5°C y 9°C y posibilidad de lloviznas aisladas. Desde el lunes comenzará una recuperación lenta de las temperaturas, con máximas cercanas a los 12°C, mientras que entre el martes y el miércoles podrían alcanzar entre 15°C y 16°C.