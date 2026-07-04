Caso $LIBRA: Novelli fue a ver a Argentina tras un fallo a favor suyo y de Milei

El mismo día que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió apartar a las querellas del caso $LIBRA y beneficiar directamente a los investigados, el trader Mauricio Novelli fue a ver el partido de la Selección Argentina contra Cabo Verde en Miami. "Qué manera de sufrir", escribió en sus redes. El juez hizo lugar a un pedido suyo que lo favoreció a él, al presidente Javier Milei y a todos los implicados por la millonaria estafa.

Pocos minutos después del triunfo de Argentina por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, Novelli publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que se lo ve con una camiseta de la Selección en el estadio Hard Rock de Miami. Se trata del empresario al que un peritaje oficial le halló en su celular una nota con un presunto acuerdo de al menos 5 millones de dólares para que Milei apoye el lanzamiento de $LIBRA.

"Qué manera de sufrir", escribió Novelli en su red social tras finalizar el encuentro en el que el equipo de Lionel Messi venció 3 a 2 a Cabo Verde. Su posteo fue apenas horas luego de que el juez Martínez de Giorgi hiciera lugar a un pedido suyo y lo beneficie directamente. Novelli es investigado por ser el nexo clave entre Milei y el empresario cripto estadounidense Hayden Mark Davis, el creador del token $LIBRA.

Cuál fue la medida que lo benefició

En concreto, el juez Martínez de Giorgi apartó a las querellas del caso, una decisión de fuerte impacto que favoreció a todos los investigados por la criptoestafa que promocionó Milei en sus redes sociales el 14 de febrero de 2025. Según estimaciones, esta operación causó pérdidas por 250 millones de dólares a distintos inversores.

"HACER LUGAR a la excepción de falta acción promovida por la defensa de Mauricio Gaspar Novelli y, en consecuencia, APARTAR a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, del rol de parte querellante asumido en los autos nro. CFP 772/2025, del registro de este tribunal", resolvió este viernes el juez.

De esta manera, Martínez de Giorgi corrió a los damnificados que representan los abogados Juan Grabois y Nicolás Oszust, las dos querellas que tenía el caso y apuntalaban la investigación con diferentes pedidos.

El juez hizo lugar a un planteo de "excepción por falta de acción" promovida por el abogado Daniel Rubinovich, defensor de Novelli. Rubinovich había sostenido que los damnificados carecían de legitimación para seguir interviniendo en la causa "por cuanto la hipótesis de estafa que habría justificado inicialmente su incorporación al proceso no tendría sustento típico suficiente".