Video: el terrible gol a un jugador de Egipto vs. Australia en el Mundial 2026

Terrorífico golpe a un jugador de Egipto vs. Australia en el Mundial

Un futbolista de Egipto sufrió un terrible golpazo en pleno duelo entre su seleccionado y Australia por los 16avos de final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El australiano Connor Metcalfe fue a despejar y chocó fuertemente al defensor egipcio Mohamed Hany, por quienes rápidamente ingresaron los médicos. Cabe destacar que, el ganador de este cruce, se verá las caras con el equipo que salga triunfador entre la Selección Argentina y Cabo Verde, desde las 19 horas de nuestro país.

Casualmente, el futbolista afectado por el golpazo fue quien marcó en contra para el 1 a 1 australiano. El conjunto africano se puso en ventaja en la primera mitad, pero los oceánicos llegaron a la igualdad en el arranque del segundo tiempo. Hany fue protagonista, pero no convirtiendo para su país sino en su propia meta.

El golpazo que sufrió un jugador de Egipto contra Australia en el Mundial 2026

Así fue el golpe sobre Mohamed Hany en Egipcio vs. Australia

El 1 a 0 de Egipto ante Australia en el Mundial 2026

El empate de Australia ante Egipto en el Mundial 2026

Argentina vs. Cabo Verde en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

El siguiente cotejo de la "Albiceleste" será el viernes 3 de julio a las 19 horas de Argentina en el estadio Hard Rock de Miami, con el árbitro a definir todavía. La transmisión en vivo en la televisión será a través de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. El streaming online irá por MiTelefe, la TV Pública en vivo en YouTube, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+, Telecentro Play y Personal Flow. El ganador de este cruce se verá las caras con el que triunfe entre Australia y Egitpto, que se verán las caras el mismo día a las 15 horas en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Cómo está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: día y hora de los partidos

Sábado 4 de julio

Partido 90 - Canadá vs. Marruecos. Horario: 14 de Argentina | Sede: Houston.

Partido 89 - Paraguay vs. Francia. Horario: 18 | Sede: Philadelphia.

Domingo 5 de julio

Partido 91 - Brasil vs. Noruega | Horario: 17 | Sede: Nueva Jersey.

Partido 92 - México vs. Inglaterra | Horario: 21 | Sede: Ciudad de México.

Lunes 6 de julio

Partido 93 - Portugal vs. España. Horario: 16 | Sede: Dallas.

Partido 94 - Estados Unidos vs. Bélgica. Horario: 21 | Sede: Seattle.

Martes 7 de julio

Partido 95 - Argentina o Cabo Verde vs. Australia o Egipto. Horario: 13 | Sede: Atlanta.

o Cabo Verde vs. Australia o Egipto. Horario: 13 | Sede: Atlanta. Partido 96 - Suiza vs. Colombia o Ghana. Horario: 17 | Sede: Vancouver.

Noticia en desarrollo...