Sorpresa en la Selección Argentina por lo que dijo Mariano Closs tras el triunfo: “Lo están fusilando"

Closs fue muy duro con la Selección Argentina.

La Selección Argentina sufrió mucho para quedarse con el triunfo por 3-2 ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y el partido dejó, además de la clasificación, un contundente análisis de Mariano Closs. El relator, que condujo la transmisión de ESPN junto a Diego Latorre, no se guardó nada al momento de repasar lo que había visto en la cancha.

La crítica al estilo de juego

Closs fue muy duro con el planteo futbolístico del equipo de Lionel Scaloni y la falta de profundidad al momento de tener que atacar al rival. "El equipo va a seguir haciendo tiki tiki, no va a patear al arco. Salvo cuando se le ocurrió a Paredes", lanzó, en referencia a la insistencia del plantel albiceleste en la tenencia de pelota por sobre la definición directa.

El relator también recordó un reclamo que había expresado en pleno desarrollo del encuentro. "Yo ayer imploraba 'muchachos están los dos frente al arco' y seguían tocando, en algún momento va a jugar alguien que haga un rompimiento y no sea Messi", señaló, marcando la falta de variantes ofensivas por fuera del capitán.

La frase fuerte sobre Messi

Fue en ese punto donde llegó la definición que le dio título a la nota: "A Messi con 39 lo están fusilando y sigue siendo el mejor", disparó Closs, en alusión al desgaste físico al que es sometido el capitán partido a partido pese a su nivel de juego.

Algo que se vio en todos los partidos que van de este Mundial, una dependencia total al 10 al momento de crear jugadas en ataque. Todos están intentando que el astro argentino marque, pese a que a veces están ellos mejor ubicados para poder hacer el gol.

Messi tuvo que ponerse el equipo al hombro.

Los tiros libres, otro punto de reclamo

El relator también apuntó contra el trato arbitral que recibió el equipo, con el foco puesto en las faltas cometidas sobre su goleador. "Le hicieron tres tiros libres y encima los tres se los hicieron a él", cerró, dejando en claro su malestar por la reiterada exposición física de Messi durante el partido.