Closs se metió en la polémica por la expulsión de Almirón en el Mundial 2026 y fue fulminante: "En un momento"

Closs se metió en la polémica por la expulsión de Almirón en el Mundial 2026

Mariano Closs lanzó su contundente opinión acerca de la expulsión de Miguel Almirón en la victoria de Paraguay por 1 a 0 ante Turquía en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El equipo de Gustavo Alfaro se quedó con diez hombres tras la intervención del VAR por pedido de un rival al árbitro después de que el futbolista se tapara la boca para hablar, lo cual ya no está permitido por la Ley Prestianni. El periodista aprovechó su espacio en ESPN para expresar su pensamiento y no se guardó nada.

Closs se metió en la polémica por la expulsión de Almirón en Paraguay en el Mundial 2026

"Almirón debe conocer las reglas y también los técnicos deben darle una charla a los jugadores de fútbol, tienen que saber esto. No digo que Alfaro no lo sepa, pero en un momento les tiene que decir 'muchachos hay cosas que han cambiado en el fútbol'", esbozó Closs en base a lo sucedido en el campo de juego. Ante esto, Esteban Edul también dejó en claro su postura: "No hay espacio a la protesta porque todo esto se notificó. Hay una cuestión que es como un instinto que durante tantos años lo hicieron de una manera pero bueno, van cambiando las reglas".

Lo cierto es que Paraguay tiene serias chances de avanzar a 16avos después de este triunfo, aunque no contará con Almirón para el cruce ante Australia. Si los de Alfaro consiguen un triunfo se asegurarán un lugar en la próxima ronda, pero si caen tendrán que esperar que otros terceros queden por debajo suyo. Cabe destacar que clasificarán los mejores ocho terceros de los doce grupos de la Copa del Mundo y el combinado "Guaraní" se ilusiona.

Qué es la nueva Ley Prestianni y por qué se fue expulsado Almirón de Paraguay en el Mundial

La FIFA implementó ciertas reglas para esta Copa del Mundo y una de ellas es que los jugadores no pueden taparse la boca durante los enfrentamientos con los rivales, y ​si alguno ‌lo hace deliberadamente, podrá ser expulsado. El cambio se anunció tras polémicas como la disputa entre Gianluca Prestianni y Vinicius Junior. En febrero, el delantero del Real Madrid acusó a su rival del Benfica de proferir comentarios racistas, pero como el jugador ⁠tenía la boca tapada, no se pudo demostrar la infracción.

La acción que derivó en la expulsión de Miguel Almirón en Paraguay en el Mundial 2026

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El combinado guaraní se verá las caras con Australia por la tercera y última fecha del Grupo D con la ilusión de clasificar a 16avos de final. Con la eliminación de Turquía, los de Alfaro podrán quedar segundos si resultan ganadores de este compromiso o terceros si pierden, lo cual los hará depender de otros resultados para quedar entre los mejores ocho que terminen en tercer lugar que avancen de ronda.

Lo cierto es que este compromiso tendrá lugar el próximo jueves 25 de marzo a las 23 horas de nuestro país en el Levi's Stadium de Santa Clara. En cuanto a la transmisión, habrá diferentes alternativas tales como Telefe y Flow por TV, además de las plataformas Paramount+ y Disney+ Premium.