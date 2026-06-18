Mariano Closs se hartó de la comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo: "No entiendo"

Mariano Closs se hartó de la comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo

La comparación entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tiene un nuevo capítulo en su historia y en este caso fue Mariano Closs quien opinó acerca de esta cuestión en ESPN. El reconocido relator habló después del empate 1 a 1 entre Portugal y Congo en el Mundial 2026 que significó un golpazo para el seleccionado en el que se desempeña CR7 y no se guardó nada. Por supuesto, sus dichos no pasaron para nada inadvertidos teniendo en cuenta el flojo rendimiento del astro luso en dicho compromiso.

Mariano Closs se hartó en ESPN por la comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo

"Desde mi gusto futbolístico... la gente ya hace tiempo que nos conoce y sabe lo que pensamos sobre el fútbol, yo no voy a desconocer todo lo que hizo Cristiano Ronaldo. Yo no puedo entender la comparación del fútbol entre Messi y Cristiano. Como dijo recién (Roberto) Martínez -el DT de Portugal-, es un gran finalizador, no lo estoy discutiendo", esbozó Closs acerca de las similitudes entre el rosarino y la estrella portuguesa. A su vez, en la misma línea añadió: "Lo que nunca me cupo en la cabeza es la comparación de cómo juega uno y otro".

Acerca de este tema, Diego Latorre también opinó y lanzó: "La influencia que tiene Messi no se resume sólo en el gol, es una influencia en toda la cancha". Ante estas declaraciones, el relator cerró también mencionando a Maradona en comparación con el exjugador del Barcelona: "Claro. Comparemos si querés Maradona con Messi pero no por ser argentinos. Ronaldo es finalizador y Messi es un todo con los mismos goles que Cristiano y no hablo de la cantidad", aseveró. Mientras tanto, ambos futbolistas esperan por la segunda fecha de la fase de grupos, aunque la "Pulga" con la confianza de haber marcado tres goles en la goleada por 3 a 0 ante Argelia.

Los números de Messi con la Selección Argentina

Partidos jugados : 200.

: 200. Goles : 120.

: 120. Asistencias : 64.

: 64. Títulos: Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, Finalissima 2022 y Mundial Qatar 2022.

Lionel Messi fue la gran figura de la Selección Argentina ante Argelia con tres goles

Las estadísticas de Cristiano Ronaldo con Portugal

Partidos jugados : 229.

: 229. Goles : 143.

: 143. Asistencias : 46.

: 46. Títulos: Eurocopa 2016, Nations League 2019 y 2025.

Cuándo es el próximo partido de Portugal en el Mundial 2026, con Cristiano

Después del empate 1 a 1 ante Congo, el equipo luso se verá las caras con Uzbekistán en el próximo partido del Grupo K del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El mencionado compromiso tendrá lugar el martes 23 de junio desde las 14 horas de nuestro país en el NRG Stadium de Houston. Cuatro días más tarde se enfrentarán con su par colombiano con el objetivo de sellar la clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo, con Cristiano Ronaldo como máxima figura.