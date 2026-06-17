Víctor Hugo, en El Destape: vuelve "La Pelota no se mancha", el histórico programa del Mundial

El periodismo deportivo continental recupera una de sus voces más filosas e icónicas en el escenario donde se forjó su leyenda. Víctor Hugo Morales regresó formalmente a la cobertura periodística de la Copa del Mundo con el estreno de La pelota no se mancha, un ciclo insignia producido por la cadena internacional teleSUR que promete desmarcarse de la corriente principal de las transmisiones comerciales.

A partir de este miércoles 17 de junio, La pelota no se mancha se consolidará firmemente en la pantalla con transmisiones fijas de lunes a viernes en El Destape. La modificación busca acompañar de manera diaria el ritmo vertiginoso de la fase de grupos y las instancias decisivas de eliminación directa, extendiéndose de forma ininterrumpida hasta la gran final del certamen el próximo 19 de julio.

El programa marca el retorno del célebre relator uruguayo al suelo mexicano, país donde en 1986 inmortalizó el "Gol del Siglo" de Diego Armando Maradona. En esta oportunidad, lejos de la cabina de transmisión tradicional pero con la agudeza intacta, Morales encabeza un análisis que busca trascender lo estrictamente táctico y adentrarse en las fibras políticas, sociales y culturales que moldean el megaevento futbolístico.

Acompañado en la coconducción por el periodista Alexis Szewczyk, el envío se propone rescatar la identidad y los intereses del Sur Global frente a las lógicas de las grandes corporaciones del deporte. En sus primeras emisiones desde el lanzamiento el pasado 10 de junio, el formato ya ha instalado debates sobre las polémicas organizativas, el impacto en las comunidades locales y la geopolítica del fútbol actual, matizado con un espacio de entrevistas profundas a personalidades de la cultura, la política y el deporte internacional.

La cobertura del programa cuenta además con un fuerte componente multiplataforma gracias a una alianza de colaboración con el medio digital argentino El Destape. A través de contenidos cruzados en redes sociales y aportes de corresponsalía, esta sinergia busca amplificar las "voces populares" directamente desde el lugar de los hechos, ofreciendo micrófonos a los hinchas y a las realidades locales que habitualmente quedan fuera de los focos corporativos.

Con un total proyectado de 41 emisiones, La pelota no se mancha reafirma el histórico vínculo de Víctor Hugo Morales con teleSUR, pantalla con la que ya ha liderado inolvidables coberturas en citas mundialistas previas. En un torneo caracterizado por la masividad y la hipercomercialización, la propuesta de Morales y Szewczyk se posiciona como una alternativa indispensable para entender el Mundial de 2026 no solo como un juego, sino como un reflejo complejo de la sociedad contemporánea.