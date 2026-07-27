India suspende a un policía por disparar con un AK-47 contra estudiantes que se manifestaban

FOTO DE ARCHIVO: Manifestantes se enfrentan a la policía durante el paro general convocado en Bihar para exigir la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, por la filtración del examen de admisión nacional (NEET), en Patna, India

Por Jatindra Dash y Krishna N. ​Das

NUEVA DELHI, 27 jul (Reuters) - Las autoridades indias han suspendido a un policía por disparar al aire con un fusil de asalto para dispersar a los estudiantes que ‌se manifestaban en un estado del ‌este del país durante el fin de semana, lo que supone el más reciente punto álgido de una ola de protestas juveniles que obligó al ministro federal de Educación a dimitir.

Se ha acusado a la policía de hacer un uso excesivo de la fuerza en las protestas, lo que incluye golpear a los estudiantes con porras y lanzar gas lacrimógeno para hacer retroceder a las decenas de miles de personas que formaban parte de una ​manifestación que se dirigía hacia ⁠el Parlamento en la capital, Nueva Delhi, el 20 de julio.

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En vídeos confirmados por ‌la policía y subidos a las redes sociales por estudiantes y otras ⁠personas, se ve cómo el sábado un agente antidisturbios ⁠fue corriendo hacia un grupo de manifestantes en la ciudad oriental de Siwan, en el estado de Bihar, apuntándoles con un AK-47 y disparando al menos tres tiros al aire.

Nilesh ⁠Kumar, alto cargo de la policía de Bihar, dijo que nadie resultó herido ​y que el rifle de asalto le había sido entregado a ‌un agente que formaba parte de una ‌unidad de inteligencia "que se ocupa de delincuentes temibles y peligrosos".

"El agente utilizó el AK-47 ⁠de forma indebida. No se puede justificar de ninguna manera", dijo Kumar, subinspector general de policía, a Reuters el lunes. "Lo utilizó indebidamente, porque se trataba de estudiantes. No había necesidad de hacerlo. Por eso ha sido suspendido. Se tomarán todo tipo de medidas contra él".

Las ​protestas se desencadenaron ‌por la filtración de los exámenes de acceso a las facultades de medicina a nivel nacional en mayo, a los que se presentaron más de dos millones de estudiantes, lo que obligó a repetir las pruebas. Existen otros problemas, principalmente el desempleo juvenil y el temor entre los jóvenes a que la ⁠inteligencia artificial pueda quitarles sus puestos de trabajo en sectores como los servicios informáticos, por los que India es conocida, según los analistas.

El ministro de Educación del primer ministro Narendra Modi dimitió el sábado a raíz de la filtración de los exámenes, tras casi cinco semanas de protestas por parte del partido juvenil Cockroach Janta Party.

LA OPOSICIÓN SACÓ A RELUCIR EL TEMA EN EL PARLAMENTO

"Es uno de los ataques más graves a la democracia de nuestra historia. Nunca antes se ‌había golpeado, arrastrado y tratado a los estudiantes como a delincuentes por alzar la voz", dijo en el Parlamento el líder del partido de la oposición, el Partido del Congreso, Mallikarjun Kharge.

"En Bihar, los informes indican que se han utilizado AK-47 contra los estudiantes. Los responsables no podrán eludir su responsabilidad".

Los ministros del Gobierno no respondieron antes de que ambas cámaras del Parlamento ‌levantaran la sesión ante una ruidosa polémica sobre el tema.

Las críticas a la actuación policial han sido generalizadas.

"No sería exagerado afirmar que el espacio público para expresar opiniones divergentes se está reduciendo en ‌India", dijo el sábado ⁠el juez del Tribunal Supremo Ujjal Bhuyan en un discurso, en lo que constituye un comentario poco habitual por parte de un juez en ​activo del máximo tribunal del país.

"El derecho a expresar las propias opiniones y a manifestarse pacíficamente son libertades fundamentales de los ciudadanos".

Con información de Reuters