Formosa fortalece su política de salud mental con una línea gratuita: 24 horas, los 365 días

El Gobierno de Formosa impulsa una política pública de salud mental con alcance provincia. Uno de los principales pilares de esa estrategia es la línea gratuita 0800-888-3364, un servicio que funciona las 24 horas, los 365 días del año, y que brinda contención, evaluación y seguimiento a personas que atraviesan crisis emocionales o presentan ideación suicida.

El dispositivo, que funciona bajo la órbita de la Dirección de Salud Mental y Prevención de Adicciones, forma parte de una red de atención integrada por profesionales especializados y articulada con hospitales y centros de salud de toda la provincia, lo que permite intervenir de manera rápida ante situaciones de riesgo y garantizar la continuidad de los tratamientos.

La línea telefónica está integrada por un equipo interdisciplinario especialmente capacitado para responder a cada consulta según el nivel de riesgo, explicó en diálogo con medios locales la directora de Salud Mental y Prevención de Adicciones, Selena Copponi.

Un sistema de atención permanente

"La línea funciona los 365 días del año, las 24 horas, con un equipo interdisciplinario formado en salud mental que no solo atiende a aquellas personas que están con ideación suicida, sino también a personas que están en situación de crisis", señaló.

La funcionaria detalló que, tras cada llamado, los profesionales evalúan si se trata de un riesgo alto, medio o bajo y definen las acciones necesarias para cada caso. Cuando la situación reviste mayor gravedad, el sistema activa de inmediato el protocolo provincial de salud mental.

"En los riesgos altos se activa inmediatamente el protocolo, buscamos a esa persona, la llevamos al lugar que tiene que ir, normalmente el Hospital Central, donde es atendida y contenida por un equipo interdisciplinario", explicó. El dispositivo contempla la asignación de turnos protegidos, que permiten acceder rápidamente a la atención especializada para evitar interrupciones en la asistencia.

Más llamados y mayor conocimiento del servicio

Copponi indicó que en los últimos años aumentó la cantidad de consultas recibidas por la línea gratuita, un crecimiento que atribuyó, en parte, al trabajo de difusión y sensibilización que la Provincia desarrolla en la capital y el interior: "Tenemos un gran caudal de llamadas. Eso es bueno porque quiere decir que la gente está conociendo el 0800 y hace uso de esta herramienta".

La directora aclaró que la mayoría de las comunicaciones corresponden a situaciones de riesgo medio o bajo, aunque todas reciben seguimiento por parte del equipo para acompañar la evolución de cada paciente.

Una política que prioriza el acompañamiento

La funcionaria remarcó que el objetivo de la estrategia provincial no se limita a atender una urgencia, sino que busca sostener el acompañamiento durante todo el proceso terapéutico. En esa línea, explicó que el trabajo continúa después de la primera atención: "La persona que intenta suicidarse no quiere morir, quiere terminar con el sufrimiento y con el padecimiento que está pasando".

"El que llama está pidiendo ayuda y tiene conciencia de enfermedad. Ese llamado nos permite intervenir a tiempo", expresó y sostuvo que "desde la línea del 0800 se hace un seguimiento para saber si la persona continúa con el tratamiento y, si no, salimos en búsqueda para lograr que continúe con la atención".

Cobertura en todo el territorio provincial

Como parte de esta política de fortalecimiento de la salud mental, Copponi destacó que la red pública cuenta con profesionales de psicología en los centros de salud de la provincia y que, en aquellos lugares donde todavía no existe cobertura permanente, se implementan mecanismos para garantizar la atención mediante el traslado de profesionales o de pacientes hacia hospitales de referencia.

A ello se suman talleres, capacitaciones y acciones de prevención que los equipos de salud mental desarrollan en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), con actividades vinculadas al cuidado de la salud mental, la prevención del suicidio y el abordaje de los consumos problemáticos.

De esta manera, la Provincia sostiene una estrategia integral que combina prevención, asistencia inmediata y seguimiento permanente, con el objetivo de garantizar el acceso a la salud mental como parte de la atención pública en todo el territorio formoseño.