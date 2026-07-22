El Gobierno de Formosa continúa capacitando a sus equipos sanitarios en el abordaje de la salud mental

El Gobierno de Formosa continúa impulsando la formación permanente del recurso humano sanitario con el objetivo de fortalecer la calidad de la atención en todo el sistema público de salud. En esta oportunidad, el Servicio de Psicología del centro de salud “Dr. Mario Krimer” llevó adelante una capacitación destinada al personal de la institución sobre los lineamientos para la atención de emergencias en salud mental.

La actividad estuvo orientada a actualizar conocimientos e incorporar herramientas que permitan brindar una respuesta adecuada y oportuna ante personas que atraviesan problemáticas vinculadas a la salud mental, tanto en las consultas habituales como en situaciones de crisis que requieren intervenciones inmediatas.

La directora del centro de salud, Roxanna Arce, destacó la importancia de la capacitación continua para garantizar una atención integral y humanizada. “La capacitación permanente es fundamental para que los profesionales puedan actuar con seguridad, sobre la base de criterios unificados y con una mirada integral frente a las distintas situaciones que pueden presentarse en la práctica cotidiana”, afirmó.

En ese sentido, explicó que contar con herramientas actualizadas permite mejorar la capacidad de respuesta del equipo de salud y ofrecer una atención acorde a las necesidades específicas de cada paciente, especialmente en escenarios de emergencia vinculados a la salud mental.

Arce subrayó además que el fortalecimiento de los conocimientos en esta materia constituye uno de los ejes prioritarios dentro de la atención primaria de la salud. Asimismo, sostuvo que este tipo de instancias favorecen el trabajo interdisciplinario y contribuyen a consolidar un abordaje centrado en las personas y el respeto por sus derechos.

La funcionaria remarcó que la provincia continúa apostando a la capacitación permanente de los trabajadores del sistema sanitario como parte de una política pública destinada a fortalecer la salud pública formoseña. “En Formosa, la formación constituye uno de los pilares para seguir consolidando un sistema público de salud con mayor capacidad de respuesta, basado en una atención gratuita y de calidad para todos los formoseños”, señaló.

De esta manera, el Ministerio de Desarrollo Humano continúa promoviendo espacios de actualización profesional que permiten mejorar la calidad de las prestaciones sanitarias y fortalecer la atención integral de la salud mental en todo el territorio provincial.

Formosa apuesta al acceso a la salud pública con tecnología

Mientras el Gobierno nacional avanza con políticas de ajuste, Formosa sostiene una estrategia de inversión en salud pública orientada a garantizar el acceso equitativo a la atención médica. La conectividad digital, la telemedicina y el fortalecimiento de la red sanitaria forman parte de las herramientas que la provincia impulsa para acercar prestaciones a las comunidades, incluso en las zonas más alejadas.

"A pesar de la asfixia presupuestaria y los recortes centralistas, la provincia blinda su sistema apostando, entre varias estrategias, por la conectividad digital y el arraigo de sus comunidades", aseguró a Siempre Formosa, la directora del Hospital Distrital III de Ibarreta, Vivían González. Así destacó que el sistema sanitario provincial funciona gracias a una planificación que prioriza la inversión y la cobertura territorial.

La profesional explicó que la red de conectividad implementada por la provincia permite interconectar digitalmente a los distintos efectores del sistema de salud, lo que posibilita que pacientes del interior reciban asistencia especializada sin necesidad de trasladarse a la capital.