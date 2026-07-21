Presidente de LaLiga acusa a FIFA de "destruir la industria del fútbol", pide dimisión de Infantino

Imagen de archivo del presidente de LaLiga española, Javier Tebas, hablando con los medios en la Ciudad del Fútbol, ​​Las Rozas, Madrid, España.

El presidente de ​La Liga española, Javier Tebas, afirmó que el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, debería dimitir, al tiempo que acusó a la entidad global de "destruir la ‌industria del fútbol" al ampliar las ‌competiciones internacionales a costa de las ligas nacionales y los clubes.

Tebas ha criticado en repetidas ocasiones a la FIFA por la saturación del calendario y por sus planes de ampliar aún más el Mundial. Cuando se le preguntó en una entrevista con el periódico italiano La Gazzetta dello Sport sobre si Infantino debería dimitir, afirmó que "debería irse, le ha llegado su momento".

Infantino anunció en abril que se presentará a la reelección para ​un cuarto mandato como presidente ⁠de la FIFA. La votación para el ciclo 2027-2031 está prevista para el ‌18 de marzo de 2027 en Marruecos.

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Al ser consultado sobre las ⁠crecientes críticas al liderazgo de Infantino, Tebas señaló que ⁠el presidente de la FIFA sigue contando con un fuerte apoyo entre las federaciones nacionales, pese a las preocupaciones existentes en el mundo del fútbol.

"Cuenta con el apoyo del ⁠sistema. No hay ningún candidato de la oposición; nadie quiere presentarse para perder. ​Este es el sistema, y es un sistema defectuoso desde ‌sus cimientos", destacó Tebas.

"En Estados Unidos he oído ‌a mucha gente en contra de Infantino, que no está de acuerdo con ⁠lo que hace. Lo dicen, pero luego no hacen nada. No sé qué es peor, el silencio o la complicidad, porque quienes guardan silencio son perfectamente conscientes del daño que está sufriendo el fútbol", remarcó.

Tebas también cuestionó la decisión de la FIFA de aplazar ​la sanción ‌de un partido impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun tras una tarjeta roja recibida durante el Mundial. La medida se tomó tras la intervención del presidente Donald Trump.

"Es un asunto extremadamente grave: tuvieron suerte de que Bélgica eliminara a Estados Unidos (4-1 en octavos de final), porque de lo contrario podrían ⁠haber creado un escándalo que le habría costado el puesto a Infantino. Como Bélgica ganó, lograron enterrar el asunto. Pero esto es sólo la punta del iceberg", destacó el dirigente.

AMPLIACIÓN DEL MUNDIAL

Sus comentarios se producen en medio de crecientes tensiones dentro de las estructuras del fútbol.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, no asistió a la final del Mundial del domingo tras una serie de desacuerdos con la FIFA sobre procedimientos disciplinarios, logística arbitral y gestión de los partidos, ‌informó a Reuters una fuente con conocimiento directo del asunto.

Tebas también criticó las propuestas de un Mundial de 64 selecciones, después de que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, reanudara el lunes sus llamados a la FIFA para que amplíe la edición del centenario del torneo en 2030. Infantino ya había indicado antes que en el futuro se podría ‌considerar este formato.

Tebas afirmó que la idea iría en detrimento de las competiciones nacionales y del sector del fútbol en general.

"Aumentar el número de selecciones nacionales no tiene sentido. La industria del ‌fútbol no se limita ⁠al Mundial, que es el evento más importante. Pero no todo puede girar en torno al Mundial", señaló.

"Son las competiciones nacionales las que ​sustentan este deporte. Están destruyendo la industria del fútbol, la que genera decenas de miles de empleos para un evento que dura 40 días y al que solo asiste una minoría de jugadores", agregó.

Con información de Reuters