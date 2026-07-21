Cobre toca máximo en más de un mes por escasez en China y esperanzas de paz con Irán

FOTO DE ARCHIVO: Un guardia de seguridad inspecciona un envío de cobre listo para ser entregado en la ciudad chilena de Valparaíso

Los precios del cobre registraron su nivel más alto en más de un mes en los principales mercados internacionales debido a una sólida demanda proveniente de China, una fuerte caída en los inventarios disponibles y las renovadas esperanzas de los inversores en que las gestiones diplomáticas logren restablecer un alto el fuego en la guerra con Irán.

En la Bolsa de Metales de Londres (LME), el contrato de referencia del cobre a tres meses escaló un 1,6% para posicionarse en los 13.835 dólares por tonelada, alcanzando su pico más elevado desde el pasado 15 de junio. Una tendencia similar se replicó en Asia: el contrato más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE) ganó un 1,6% hasta los 105.460 yuanes (15.589,29 dólares) por tonelada.

"El cobre se ve impulsado al alza por un mercado chino cada vez más ajustado. Las existencias están disminuyendo, las primas de importación se están disparando y la demanda física se ha mantenido más fuerte de lo esperado a pesar de la desaceleración estacional", analizó Ewa Manthey, estratega de materias primas de ING.

La escasez física del insumo quedó reflejada en la prima que se paga por encima de los precios de la SHFE para adquirir cobre en el mercado al contado, la cual se disparó a 435 yuanes por tonelada, marcando el registro más alto desde mayo del año pasado. Paralelamente, los inventarios en los depósitos supervisados por la plaza de Shanghái se derrumbaron un 82% desde comienzos de mayo, mientras que las reservas en la LME cayeron un 28% en el mismo período, con gran parte del volumen trasladándose hacia los Estados Unidos.

En Wall Street, los futuros del cobre en la bolsa Comex superaron la performance europea al subir un 2,9% hasta los 6,53 dólares por libra (su nivel más alto desde el 17 de junio). Esta brecha elevó la prima de la Comex sobre la LME a 529 dólares por tonelada, en momentos en que el mercado permanece atento a si el presidente Donald Trump resolverá aplicar nuevos aranceles al sector tras la revisión del Departamento de Comercio.

El clima positivo en las plazas financieras se vio alimentado, además, por las intensas gestiones de los mediadores internacionales para destrabar un cese al fuego en Oriente Medio, factor que presionó a la baja los precios del petróleo e impulsó a las bolsas globales. El optimismo prevaleció a pesar de los focos de tensión regionales, como el anuncio de los rebeldes hutíes de Yemen sobre la imposición de un bloqueo naval contra Arabia Saudita.

El resto de la planilla de metales industriales en la LME acompañó la tendencia verde durante la jornada: Aluminio: (+1%), Zinc: (+1,3%), Estaño (+2,1%), Níquel (+1,3%) y Plomo (+0,5%).

Con información de Reuters