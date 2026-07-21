La final del Mundial 2026 dejó un sabor amargo para la Selección Argentina, no solo por el resultado, sino por la diferencia futbolística que quedó a la vista en el partido decisivo contra España. En ESPN, el periodista Esteban Edul brindó un análisis crudo y sincero sobre lo sucedido en el último partido del certamen, remarcando que el desarrollo del cotejo dejó muy pocas respuestas para el equipo de Lionel Scaloni.

Durante su editorial, Edul insistió en que la Selección nunca logró acomodarse en la cancha ni disputarle la pelota a los europeos. "La supremacía fue muy marcada. Argentina no recuperaba la pelota, por eso se fue metiendo atrás. Corrían como un perro atrás de la pelota y nunca llegaban. Al no poder recuperar, nunca iba a poder atacar", reflexionó el cronista.

Según su lectura, ni los problemas previos del equipo ni eventuales cambios de nombres hubiesen modificado el trámite del partido. Para Edul, la cuestión no pasaba por quién estuviera en cancha —ya fuera Nico González o Leandro Paredes— sino por la abrumadora diferencia que impuso España de principio a fin.

Un cierre sin ilusión de remontada

El periodista calificó como atípica la brecha entre ambas selecciones en una instancia tan decisiva, donde habitualmente reinan la paridad y los detalles finos.

El desgaste progresivo: Edul explicó que fue un partido en el que Argentina "se fue apagando" con el correr de los minutos.

Edul explicó que fue un partido en el que Argentina "se fue apagando" con el correr de los minutos. La falta de expectativa: a diferencia de otras derrotas angustiantes que vivió el equipo en el pasado, esta vez el trámite consumió rápido las esperanzas de generar peligro real en el arco de Unai Simón.

a diferencia de otras derrotas angustiantes que vivió el equipo en el pasado, esta vez el trámite consumió rápido las esperanzas de generar peligro real en el arco de Unai Simón. La única vía de escape: el análisis concluyó señalando que la esperanza que quedaba hacia el final era tratar de aguantar el resultado y "rasguñar los penales", esperando una nueva actuación heroica de Emiliano "Dibu" Martínez.

A pesar del dolor y las lágrimas de referentes como Lionel Messi, el país reconoce el esfuerzo y el recorrido de un plantel que dejó todo en la cancha, cayendo de pie ante un rival que logró imponer sus condiciones durante los 90 minutos.