Cómo funcionará el transporte público en el AMBA durante la final del Mundial

Mientras las empresas de colectivos anunciaron cambios en las frecuencias, los trenes y subtes mantendrán su servicio habitual de domingo.

El partido entre Argentina y España este domingo a las 16 por la final del Mundial 2026 paralizará el tránsito en todos los rincones del país, y la región del AMBA no será la excepción. Mientras las empresas de colectivos anunciaron cambios en las frecuencias, los trenes y subtes mantendrán su servicio habitual de domingo.

Desde el Grupo DOTA, que nuclea 180 líneas de colectivo, aseguraron que las unidades funcionarán con un cronograma de domingo hasta el inicio del partido y se retomará dos horas y media después, hasta que finalice el encuentro.

El director de DOTA, Marcelo Pasciuto, explicó que la medida fue adoptada "por la seguridad de los trabajadores y de los pasajeros". Además, señaló que, una vez finalizado el partido, "la circulación suele verse afectada por los cortes de tránsito y los festejos de los hinchas", según el sitio Todo Noticias.

Por otro lado, Pasciuto recordó que, tras el triunfo en la semifinal frente a Inglaterra, varias unidades resultaron dañadas. "Hubo colectivos con vidrios, espejos rotos y daños en los equipos de aire acondicionado, porque muchas personas se subieron a los techos para celebrar", afirmó.

En este contexto, las líneas que dejarían de prestar servicio después de las 16 serían: 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 84, 87, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 177, 188, 216 (incluye la 166 y 236), 263, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 503, 514 y 523.

Por su parte, desde la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) indicaron que también podrían registrarse cambios en las frecuencias debido a la disminución de pasajeros circulando por las calles.

Asimismo, remarcaron que algunas empresas de colectivos podrían adelantar los cambios en sus servicios antes del inicio del encuentro, ya que esa decisión dependerá de cada compañía y de sus delegados.

Asimismo, remarcaron que algunas empresas de colectivos podrían adelantar los cambios en sus servicios antes del inicio del encuentro, ya que esa decisión dependerá de cada compañía y de sus delegados.

Qué pasará con trenes y subtes

Las líneas de trenes Sarmiento, San Martín, Roca, Mitre y Belgrano Sur mantendrán en todos sus ramales el cronograma correspondiente a los domingos, según confirmaron desde Trenes Argentinos.

En el caso del subte, desde Emova indicaron que está previsto que opere con normalidad durante el partido. "En caso de presentarse gran afluencia de usuarios en la red, se evaluará la situación de forma permanente y de manera conjunta con la Policía y las autoridades de la Ciudad, priorizando las condiciones de seguridad operativa", señalaron.