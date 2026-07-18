Problemas para Argentina y España antes de la final del Mundial 2026: la tormenta eléctrica que atrasó los entrenamientos

La Selección Argentina se enfrenta a España este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey por la final del Mundial 2026, pero horas antes ambos equipos sufrieron un imprevisto. Tanto Lionel Scaloni como Luis de la Fuente se vieron obligados a postergar sus respectivas prácticas previas al encuentro por una tormenta eléctrica. La misma tuvo lugar en la mencionada ciudad donde se llevará a cabo el encuentro, lo cual desató un problema inesperado.

Se retrasó la práctica de la Selección Argentina antes de la final del Mundial 2026 contra España

Tanto el DT de la "Albiceleste" como su par español piensan en el posible once inicial para dicho compromiso, lo cual definirán en las próximas horas. Por supuesto, el entrenamiento que estaba pactado para este sábado 18 de julio era clave para ello. De esta manera, los técnicos aguardan por la reanudación y decidirán con quiénes contarán para comenzar el partido. Las intensas lluvias tendrán que cesar para que los planteles vuelvan a salir a sus respectivas prácticas y así ultimar todos los detalles para afrontar este partido del que saldrá el campeón del mundo en Estados Unidos.

Cuándo juega Argentina contra España la final del Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16 (hora de Argentina) con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario elegido para albergar el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo. Argentina buscará revalidar el título obtenido en Qatar 2022 y tendrá como rival a España, uno de los grandes favoritos del certamen y una de las selecciones con mejor rendimiento del torneo.

Antes de la gran definición, el sábado 18 de julio se jugará el partido por el tercer puesto entre los perdedores de ambas semifinales: Francia e Inglaterra. Ese encuentro tendrá lugar en Miami a partir de las 18 horas de nuestro país con el venezolano Jesús Valenzuela impartiendo justicia en el Hard Rock Stadium de Miami.

El posible equipo de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial

Si bien todavía es prematuro aventurar cuál será el once elegido, todo indica que al menos diez futbolistas serán los mismos que en el último encuentro. Persistirá hasta última hora la duda en el mediocampo entre Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul y tal vez Nicolás González. Con todos los jugadores en buenas condiciones físicas, más allá del cansancio lógico por los siete encuentros disputados en un mes y los viajes permanentes, Scaloni anhela mantener la base de la alineación. El cuerpo técnico quedó muy conforme con el rendimiento y, en principio, no piensa en hacer más de una modificación.

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