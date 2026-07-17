El reclamo de Scaloni antes de la final contra España: "Nos obligaron a entrenar en un horario que no queríamos"

La conferencia de prensa de Lionel Scaloni en la previa del Mundial.

Lionel Scaloni se quejó del poco descanso que tuvo el equipo tras su llegada demorada a Nueva York. Antes de ingresar a la conferencia de prensa de la gran final del Mundial frente a España, el entrenador de Argentina "Hoy nos obligaron a entrenar en un horario que no queríamos, pero tuvimos que hacer un entrenamiento extraño, rápido por la conferencia y todo esto", reclamó el DT.

Tras la consulta sobre si repetirá el 11 titular que salió a la cancha contra Inglaterra, el entrenador dejó en claro que aún no pudo hacer pruebas. "Estamos enfocados en el descanso. En base a eso, veremos cómo llegan porque hay jugadores que no están al 100 por ciento. En principio, jugamos haciendo nuestro trabajo y pensando en las buenas cosas que tiene el rival”, enfatizó.

Respecto a la final, Scaloni sostuvo que se preparan "de la misma manera que en todos los partidos", que están con "ganas de que nos vaya bien y con predisposición para que todo salga bien". Según sostuvo, "no nos metemos en que es una final del mundo porque eso representa demasiada presión".

“Jugamos por nuestra gente, por nuestro país, por nuestra familia, por esa gente que está esperando ver a la selección. Recuperamos algo muy valioso, que es que la gente se siente frente al televisor y que un hincha de Boca y River, de Newell’s y Central, se den un abrazo. Lo vemos, lo sentimos, lo tenemos en cuenta. ¿Cómo no te va a emocionar? La unión es fundamental y esa sintonía está. La gente está con el equipo. Lo notamos, lo vemos y para nosotros es emocionante", expresó.

Y agregó: "El fútbol se juega con la pelota. Cuando jugaba no era tan bueno con la pelota y sufría a los equipos o jugadores que jugaban bien. Los jugadores buenos siempre marcan la diferencia. Si tenés equipos físicos que además juegan bien, ahí está el verdadero problema. Creo que Argentina y España eran los dos equipos que merecían estar en la final".

De la formación para la final, el técnico argentino señaló que "el entrenamiento del sábado será importante”.

Sobre España, afirmó que “basan todo a través de la pelota, en eso somos bastante parecidos". Reconoció que el equipo de Luis Lafuente "fue de menos a más, y seguramente el último partido fue el mejor de todos". "Los patrones de juego son a través del balón. Con algunos matices, pero pensamos más o menos parecido”, analizó.

Por último, sobre qué hará Lionel Messi y si el del domingo será el último partido del diez argentino, el técnico prefirió no responder. "No sé, ¿qué sé yo? Hay que preguntarle a él. Es una pregunta para él", cerró.