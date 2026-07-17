Los ataques rusos y ucranianos se cobran al menos 13 vidas, según las autoridades

FOTO DE ARCHIVO. Los bomberos trabajan en el lugar donde se encontraban las viviendas afectadas por un ataque aéreo ruso, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en Zaporiyia, Ucrania

​Los ataques rusos y ucranianos contra zonas civiles en pueblos y ciudades, muchas de ellas situadas en ‌la línea del frente ‌de esta guerra que ya dura más de cuatro años, causaron la muerte al menos a 13 personas el jueves, informaron las autoridades locales.

Un ataque con bombas guiadas rusas contra la ciudad de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, causó la muerte de tres personas ​y dejó 15 ⁠heridos, según informó el gobernador regional, Iván Fedorov, ‌a través de Telegram.

Las imágenes de Reuters TV ⁠mostraban a los bomberos apagando ⁠los incendios y a los equipos de rescate rebuscando entre los escombros de los edificios destrozados en la ciudad, ⁠que ha sido objeto de ataques cada vez ​más intensos en las últimas semanas.

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Misiles ‌rusos impactaron en el puerto ‌de Odesa, en el mar Negro, otro objetivo frecuente ⁠de Moscú, causando la muerte de dos personas, heridas a otras seis y daños en infraestructuras civiles.

En las afueras de la ciudad de Járkov, cerca de ​la frontera ‌con Rusia, un ataque con drones rusos causó la muerte a una persona, según los servicios nacionales de emergencias. A primera hora del día, un ataque con drones cerca de la ciudad ⁠de Kupiansk, más al este, mató a tres personas.

En la región de Donetsk, epicentro de la mayor parte de los combates a lo largo de los 1.200 kilómetros de línea del frente, el gobernador regional dijo que una persona había fallecido y cinco habían resultado heridas cerca de ‌Kramatorsk, una de las "ciudades fortaleza" donde Ucrania ha reforzado sus defensas.

Al otro lado de la frontera, las autoridades locales de la región de Bélgorod informaron de que una persona había fallecido cuando las fuerzas ucranianas bombardearon un asentamiento ‌cercano a la frontera.

Por su parte, Denis Pushilin, el jefe de las zonas de la región de Donetsk bajo control ruso ‌nombrado por ⁠Moscú, dijo que una persona había fallecido en una zona controlada por las fuerzas rusas.

Reuters ​no ha podido verificar de forma independiente las versiones de ninguna de las partes.

Con información de Reuters