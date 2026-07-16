Irán ataca bases de EE.UU. y la ONU pide frenar la escalada bélica

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su "profunda preocupación" por la continua escalada militar entre Estados Unidos e Irán y reclamó a todas las partes que adopten medidas inmediatas para reducir la tensión y retomar el camino del diálogo y la diplomacia.

A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres advirtió que un regreso a las hostilidades a gran escala provocaría un "intolerable número de víctimas" y tendría consecuencias "catastróficas" para la paz y la seguridad internacionales, además de un fuerte impacto sobre la economía mundial.

El jefe de Naciones Unidas también reiteró su llamado a garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores, al sostener que todas las partes deben respetar los derechos y libertades de navegación de acuerdo con el derecho internacional.