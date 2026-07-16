El conflicto entre Estados Unidos e Irán sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Teherán lanzó una nueva oleada de ataques con misiles y drones contra bases militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Bahréin, en respuesta a los bombardeos de Washington sobre territorio iraní. Al mismo tiempo, Irán amenazó con destruir "toda la infraestructura de la región" si Estados Unidos ataca infraestructura iraní y reiteró que el estrecho de Ormuz constituye una "línea roja". En ese contexto, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió una desescalada inmediata, instó a retomar el diálogo y advirtió que una vuelta a las hostilidades a gran escala tendría consecuencias "catastróficas" para la paz y la seguridad internacionales. El minuto a minuto de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano, hoy jueves 16 de julio.
Irán ataca bases de EE.UU. y la ONU pide frenar la escalada bélica
Teherán reivindicó ataques contra instalaciones militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Bahréin, mientras António Guterres advirtió sobre el riesgo de una escalada con consecuencias "catastróficas" para la paz y la economía mundial.
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La ONU pide frenar la escalada entre Estados Unidos e Irán
El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su "profunda preocupación" por la continua escalada militar entre Estados Unidos e Irán y reclamó a todas las partes que adopten medidas inmediatas para reducir la tensión y retomar el camino del diálogo y la diplomacia.
A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres advirtió que un regreso a las hostilidades a gran escala provocaría un "intolerable número de víctimas" y tendría consecuencias "catastróficas" para la paz y la seguridad internacionales, además de un fuerte impacto sobre la economía mundial.
El jefe de Naciones Unidas también reiteró su llamado a garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores, al sostener que todas las partes deben respetar los derechos y libertades de navegación de acuerdo con el derecho internacional.
Hace 5 minutos
Israel mata a cuatro personas en Gaza, entre ellas una niña, según sanitarios
FOTO DE ARCHIVO. Foto referencial de dolientes sentados dentro de un vehículo mientras transportan el cuerpo del niño palestino Malik Abú Shawish, en el Hospital de los Mártires de al-Aqsa, en Deir al-Balah, en la Franja de Gaza
Un ataque aéreo israelí mató el miércoles a un hombre, su esposa y su hija de seis años en la Franja de Gaza, informaron las autoridades sanitarias palestinas, mientras se estancaban las negociaciones para avanzar en el acuerdo de alto el fuego en Gaza negociado por Estados Unidos.
Hace 6 minutos
Todo el Golfo Pérsico bajo ataque otra vez por la guerra entre EE.UU. e Irán
Por orden directa de Donald Trump, el Comando Central estadounidense bombardeó objetivos militares en distintas partes de Irán y en el estrecho de Ormuz, disparando el precio del barril de Brent. En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó ataques contra la bases estadounidenses en Bahréin y Jordania.
La tensión en Medio Oriente alcanzó un nuevo punto crítico tras completarse, en la madrugada de este martes, la tercera noche consecutiva de bombardeos estadounidenses contra Irán. La operación, que se extendió por cinco horas, impactó objetivos militares en puntos clave como Bushehr, Chah Bahar y Bandar Abbas, bajo la premisa del presidente Donald Trump de golpear "muy fuerte" a Teherán para neutralizar su influencia en el estrecho de Ormuz. Trump ratificó un bloqueo marítimo y aseguró que las fuerzas de EE.UU. controlan la vía estratégica. Además, anunció el cobro de una tasa del 20% a los buques que transiten por la zona para cubrir gastos de seguridad.
Hace 6 minutos
Irán amenaza con bloquear más rutas marítimas y Trump ordena reanudar el bloqueo iraní
Un avión se prepara para aterrizar a bordo del USS George H.W. Bush, en un lugar desconocido, según una imagen fija publicada el 14 de julio de 2026
Por Enas Alashray, Tala Ramadan, Kanishka Singh y Samia Nakhoul
06:54 | 15/07/2026
EE.UU. e Irán intensifican los ataques y crece la amenaza sobre rutas petroleras
Washington aseguró haber completado una nueva oleada de bombardeos sobre objetivos militares iraníes y reanudó el bloqueo naval de los puertos del país. Teherán respondió con ataques contra bases estadounidenses en Jordania, Bahréin y Kuwait, mientras amenaza con extender el cierre a otras rutas clave para el comercio energético mundial.
17:34 | 14/07/2026
Israel contra Palestina: aprobó un presupuesto millonario para expandir la ocupación
El gobierno de Israel aprobó una inversión de 434 millones de dólares para crear 34 nuevas colonias en Cisjordania ocupada.
13:59 | 14/07/2026
Trump retira cobro a barcos que crucen el estrecho de Ormuz
El presidente estadounidense anunció que sustituirá el polémico peaje del 20% por "enormes" acuerdos de inversión con los países árabes del Golfo. Teherán desafió la medida y advirtió que no cederá "ni un ápice" el control del estrecho.
14:07 | 13/07/2026
Agencia de la ONU rechazó el plan de Trump de cobrar peaje en el Estrecho de Ormuz
La Organización Marítima Internacional advirtió que "no existe base jurídica" para exigir el pago del 20% de las mercancías que transiten por la estratégica ruta. Crece la tensión tras el feroz cruce de misiles y el bloqueo de la vía navegable por parte de Irán.
Un buque en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam
13:14 | 13/07/2026
Trump declara "abierto" el estrecho de Ormuz y exige que se pague una tasa
El presidente de EE.UU. afirmó que sus fuerzas se convertirán en los "ángeles de la guarda" de la estratégica ruta comercial. Además, advirtió que tiene listos 1.000 misiles por si intentan asesinarlo, mientras Teherán denuncia una "guerra psicológica".
Imagen de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando con la prensa en el Air Force One.
10:57 | 13/07/2026
Alemania, Francia y Reino Unido condenan ataques de Irán en Ormuz
El bloque del E-3 emitió un comunicado conjunto para repudiar el bloqueo del Estrecho de Ormuz y los bombardeos a bases regionales, además de exigir retomar las negociaciones de paz.
Un barco en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam
10:50 | 13/07/2026
Irán intensifica los ataques contra bases de EE.UU. en el Golfo Pérsico
Teherán bloqueó por la fuerza el Estrecho de Ormuz, una vía clave por la que pasa la quinta parte del petróleo mundial. Tras el cierre de la ruta comercial, el precio del barril de crudo saltó más del 4%.
Un proyectil cae en un lugar desconocido durante lo que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) describe como ataques contra objetivos militares iraníes
06:59 | 13/07/2026
Medio Oriente en llamas: EE.UU. vuelve a lanzar un masivo ataque contra Irán
Irán cerró el estratégico estrecho de Ormuz y EE.UU. respondió imponiendo su propio bloqueo militar, otra vez. El precio del petróleo se vuelve a disparar, mientras vuelan misiles de uno y otro lado en el Golfo Pérsico. La guerra regional en Medio Oriente es un hecho de nuevo.
11:23 | 12/07/2026
El Papa pidió frenar la guerra en Medio Oriente y Ucrania: "Siembran muerte"
El Sumo Pontífice solicitó que los líderes globales retomen la diplomacia para que los "los pueblos puedan vivir reconciliados".
10:06 | 12/07/2026
Estados Unidos redobla la ofensiva contra Irán y crece la incertidumbre en la región
El precio del petróleo volvió a dispararse tras la ola de ataques de Estados Unidos contra Irán y la represalia de Teherán contra los países del Golfo.
21:04 | 11/07/2026
Habrá elecciones legislativas en Palestina tras casi 20 años
El presidente Mahmud Abás firmó un decreto para celebrar elecciones legislativas el 28 de noviembre. Las últimas elecciones de este tipo fueron a principios de 2006.
Abás, de 90 años, fue elegido presidente en 2005 con un mandato de cuatro años que, en teoría, terminó en 2009
18:04 | 11/07/2026
La obsesión guerrera de Trump y la fortalezas de Irán
No es azaroso que la provocación en el Estrecho de Ormuz se haya producido en simultáneo con dos episodios clave: el masivo funeral del ayatollah Ali Jamenei y la cumbre de la OTAN en Turquía.
11:00 | 11/07/2026
Irán cerró el estrecho de Ormuz y EE.UU dice "pagará" por su "mala decisión"
La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) declaró el cierre temporal del estrecho de Ormuz y el ejército estadounidense anuncia una tercera ronda de ataques.