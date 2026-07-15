Servicio de IA generativa Apple Intelligence se registra ante regulador chino del ciberespacio

Imagen de archivo de una persona fotografiando los nuevos teléfonos inteligentes iPhone 17 Pro en la tienda Apple en el área de Sanlitun de Pekín, China.

Por Che Pan ​y Liz Lee

PEKÍN, 15 jul (Reuters) - El organismo regulador del ciberespacio chino ‌anunció el ‌miércoles que el servicio de inteligencia artificial generativa Apple Intelligence, integrado en los dispositivos de Apple, fue registrado para su uso en los iPhone en China, lo que allana ​el camino ⁠para el tan esperado lanzamiento ‌del servicio en el país.

China ⁠exige a las ⁠empresas que registren los grandes modelos de lenguaje y los servicios de IA ⁠generativa ante los organismos reguladores ​antes de ponerlos a ‌disposición del público.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Apple Intelligence ‌incorporará capacidades de modelos de ⁠IA desarrollados por Baidu y Alibaba, según informó una fuente conocedora del proceso, que pidió mantenerse ​en ‌el anonimato.

Apple no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Esta novedad podría ayudar a reforzar la ⁠posición de Apple en China, donde los consumidores llevan tiempo esperando el lanzamiento de Apple Intelligence.

Alibaba declaró en un comunicado a Reuters que su modelo Qwen se integrará en Apple Intelligence ‌en los sistemas operativos de Apple: iPhone (iOS), iPad (iPadOS), Mac (macOS) y Vision Pro (visionOS) en China.

Apple también está colaborando con Baidu para desarrollar funciones de Apple ‌Intelligence destinadas a los usuarios chinos de iPhone, según indicó un portavoz de ‌Baidu.

La declaración ⁠del regulador no especificó una fecha de lanzamiento para ​Apple Intelligence en China.

Con información de Reuters