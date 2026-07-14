Varios muertos en un incendio en una obra de Bruselas, según autoridades

Consecuencias de un incendio en Bruselas

Varias personas murieron en un incendio ocurrido este martes en una ‌obra de ‌Bruselas y la búsqueda de seis personas desaparecidas sigue en marcha, según informaron autoridades locales.

Se han hallado un número indeterminado de cadáveres en uno de los dos ascensores de la ​gran obra ⁠de renovación situada en la céntrica ‌Place de Brouckere, donde ⁠se declaró un incendio ⁠a primera hora del martes, dijo un portavoz del servicio local de inspección ⁠de trabajo.

"Tuvimos un acceso limitado a ​una de las dos ‌cabinas de ascensor y ‌allí pudimos ver que había ⁠los cadáveres de dos o tres personas fallecidas", declaró a Reuters el portavoz Brecht Speybrouck.

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Afirmó que un ​total de ‌seis trabajadores seguían en paradero desconocido y que aún no estaba claro qué había provocado el incendio.

El cuerpo de bomberos local ⁠indicó que había más de 200 trabajadores en la obra cuando se declaró el incendio y que tres personas habían sido trasladadas al hospital.

Un primer incendio en las plantas inferiores de la ‌obra de renovación se controló con relativa rapidez, según informó la cadena belga VRT, citando a los bomberos.

Sin embargo, las llamas que se propagaron a ‌través de los huecos de los ascensores provocaron un nuevo incendio en una planta ‌subterránea, según ⁠explicaron los bomberos.

Con información de Reuters