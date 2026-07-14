Colores de pelo para mujeres +50 años: te iluminan el rostro y suavizan los rasgos.

Si sos mujer, tenés 50 años o más y querés apostar por un nuevo color de cabello, estos consejos de una estilista experta en color y cuidado del cabello te pueden orientar muy bien. A diferencia de otros colores, los tonos que propone son capaces de iluminar el rostro y suavizar las facciones, dos objetivos clave para las pieles maduras.

"¿Tienes 50 o más y quieres cambiar el color de cabello? Esta es la guía que hará que te veas hasta 10 años más joven", asegura Vero Garzón, experta en cuidado del cabello. Y explica que "no se trata de verte más clara, sino de verte más luminosa".

Como primer tip, aconseja evitar "los negros intensos y los tonos demasiado oscuros, porque endurecen las facciones y marcan líneas de expresión". "También cuidado con los rubios extremadamente ceniza. Si tu piel no es fría, pueden apagar el rostro y darte un aspecto cansado", explica.

Colores de pelo ideales para mujeres +50 años y cómo lograrlos

Según Garzón, los colores que más funcionan son "tonos cálidos y equilibrados como el beige, caramelo, beige dorado, avellana, chocolate suave o rubios cremosos con dimensión". Para lograrlos, la clave está en pedirle a tu estilista que use las técnicas adecuadas.

"Las técnicas con movimiento como babylights, reflejos sutiles alrededor del rostro iluminan la mirada y suavizan los rasgos sin que el cambio sea muy drástico", precisa. Además, esto va a evitar que tengas que decolorarte el cabello y estropearlo por completo.

"Si tienes canas, no las peles con colores muy artificiales. Intégralas con matices estratégicos para que el resultado se vea elegante y natural. Y algo clave: el brillo rejuvenece más que cualquier tono, así que invierte en salud capilar antes que en un cambio radical", concluye.

Otro aspecto importante es el mantenimiento. Los especialistas recomiendan utilizar productos específicos para cabellos teñidos, incorporar tratamientos hidratantes de forma regular y proteger el pelo del calor excesivo de secadores y planchitas. Un cabello saludable, brillante y bien cuidado potencia cualquier color y puede hacer una diferencia mucho más notoria que un cambio drástico de tono.