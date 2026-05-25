Cuándo es la final del Mundial 2026: fecha, hora, día y sede del último partido de la Copa del Mundo

La historia de los Mundiales nos dejó a lo largo del tiempo definiciones memorables, ya sea por el nivel de juego como por los protagonistas que estuvieron presentes. Basta rememorar lo que fue en 2022 la final que ganó Argentina frente a Francia por penales después de empatar 3 a 3 en el tiempo suplementario, después de que los galos lo igualaron dos veces en el transcurso del encuentro.
Pero ha habido todo tipo de finales, desde aquella primera definición entre Uruguay y Argentina, pasando por el "Maracanazo" de la "Celeste" contra Brasil (no se jugó bajo formato final, pero era el duelo decisivo) y el 3 a 2 de la albiceleste sobre Alemania en 1986, con Diego Armando Maradona en su punto más alto. Ahora en 2026 ya está definido cuándo y dónde se juega, que se espera también sea emocionante.
Cuándo y dónde es la final del Mundial 2026
- La final se jugará el domingo 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.
Todas las finales de los mundiales
- Uruguay 1930 — Uruguay vs. Argentina (4:2).
- Italia 1934 — Italia vs. Checoslovaquia (2:1, t.s.).
- Francia 1938 — Italia vs. Hungría (4:2).
- Brasil 1950 — Uruguay vs. Brasil (2:1).
- Suiza 1954 — Alemania Occidental vs. Hungría (3:2).
- Suecia 1958 — Brasil vs. Suecia (5:2).
- Chile 1962 — Brasil vs. Checoslovaquia (3:1).
- Inglaterra 1966 — Inglaterra vs. Alemania (4:2, t.s.).
- México 1970 — Brasil vs. Italia (4:1).
- Alemania 1974 — Alemania vs. Países Bajos (2:1).
- Argentina 1978 — Argentina vs. Países Bajos (3:1, t.s.).
- España 1982 — Italia vs. Alemania (3:1).
- México 1986 — Argentina vs. Alemania (3:2).
- Italia 1990 — Alemania vs. Argentina (1:0).
- Estados Unidos 1994 — Brasil vs. Italia (0:0, 3:2 pen.).
- Francia 1998 — Francia vs. Brasil (3:0).
- Corea del Sur y Japón 2002 — Brasil vs. Alemania (2:0).
- Alemania 2006 — Italia vs. Francia (1:1, 5:3 pen.).
- Sudáfrica 2010 — España vs. Países Bajos (1:0, t.s.).
- Brasil 2014 — Alemania vs. Argentina (1:0, t.s.).
- Rusia 2018 — Francia vs. Croacia (4:2).
- Qatar 2022 — Argentina vs. Francia (3:3, 4:2 pen.).
Cómo le fue a Argentina en cada Mundial
- Uruguay 1930 — Subcampeón (2.º puesto).
- Italia 1934 — Octavos de final.
- Francia 1938 — No participó.
- Brasil 1950 — No participó.
- Suiza 1954 — Primera fase.
- Suecia 1958 — No clasificó.
- Chile 1962 — Primera fase.
- Inglaterra 1966 — Cuartos de final.
- México 1970 — No clasificó.
- Alemania 1974 — Segunda fase.
- Argentina 1978 — Campeón (1.º puesto).
- España 1982 — Segunda fase.
- México 1986 — Campeón (1.º puesto).
- Italia 1990 — Subcampeón (2.º puesto).
- Estados Unidos 1994 — Octavos de final.
- Francia 1998 — Cuartos de final.
- Corea del Sur y Japón 2002 — Primera fase.
- Alemania 2006 — Cuartos de final.
- Sudáfrica 2010 — Cuartos de final.
- Brasil 2014 — Subcampeón (2.º puesto).
- Rusia 2018 — Octavos de final.
- Qatar 2022 — Campeón (1.º puesto).