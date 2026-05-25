Racing acelera por el nuevo DT: los dos técnicos que pican en punta para Diego Milito

Los dos técnicos que pican en punta en Racing para reemplazar a Costas.

Racing ya trabaja en el posible nuevo entrenador después de la salida de Gustavo Costas. Luego de las versiones cruzadas entre el director técnico y el presidente Diego Milito, quien aseguró que la despedida fue consensuada, ahora la dirigencia y el director deportivo Sebastián Saja analizan las opciones disponibles para contratar al flamante estratega del plantel profesional.

Los dos técnicos que "pican en punta" por estas horas son nada menos que Hernán Crespo y Luis Zubeldía. Sin embargo, la actualidad es muy distinta para ambos. Mientras que "Valdanito" está libre y sin equipo, el ex Lanús comanda a Fluminense de Brasil. Así y todo, no descarta cambiar de aire cuando culmine el Mundial 2026.

Crespo y Zubeldía pican en punta para ser el nuevo DT de Racing

Zubeldía ya dirigió a Racing en la temporada 2012-2013, cuando se destacó especialmente por darles rodaje a los juveniles que luego fueron vendidos y le dejaron un notable rédito económico a las arcas de la institución. Potenció a Bruno Zuculini (hoy en el plantel), Rodrigo De Paul, Luis Fariña, Ricardo Centurión y Luciano Vietto, entre otros.

Las ventas de los mencionados jóvenes le dieron aire fresco y varios millones de dólares a la entidad albiceleste. Con esa fortuna, pudo armar equipos más competitivos, salir parcialmente de la zona complicada del promedio y armar la plantilla que se consagró campeona de la liga en diciembre del 2014. Justamente esa apuesta por los juveniles seduce a la directiva, que entiende que deben tener mucho más rodaje que con Costas. Con más experiencia hoy a los 45 años, el pampeano tuvo un amplio recorrido que incluyó pasos por el fútbol de Ecuador, Brasil, México, España, Colombia y Paraguay.

En el banco de la "Academia", utilizó un esquema de 4-2-3-1 a pura cantera, además de que su paso irregular terminó siendo recordado con una sonrisa por el descenso de Independiente a mediados del 2013. En total, fueron 60 partidos oficiales con 22 victorias, 24 derrotas, 14 empates y un 44.45% de efectividad.

Zubeldía ya fue entrenador de Racing.

Por su parte, Crespo aparece hoy como el principal candidato a ser DT de Racing para muchos. El hecho de que esté en libertad de acción influye muchísimo y es del gusto de la dirigencia liderada por Milito. Igualmente, su excompañero en la Selección Argentina se tomará tiempo para definir elegirá al ex River Plate o no para semejante desafío, ya sin la Copa Sudamericana en el horizonte para el segundo semestre.

A los 50 años, "Valdanito" parece haber alcanzado la madurez como DT, con logros importantes como la Sudamericana con Defensa y Justicia en 2020. También fue campeón en Brasil, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, además de haber dirigido en la segunda división de Italia en sus inicios como estratega. Con una idea ofensiva y de protagonismo en cualquier cancha, no dirige en el fútbol argentino desde su etapa en el "Halcón" hace ya seis temporadas.

Las otras opciones de Racing como DT

Sobre la mesa pero con menos chances, también aparecen los siguientes nombres: