Sorpresa total en Racing: Milito despidió a Gustavo Costas como entrenador

Diego Milito le comunicó a Gustavo Costas que deja de ser el entrenador de Racing tras los malos resultados y tras no ponerse de acuerdo en la reunión.

En el fútbol argentino se produjo este sábado una noticia inesperada. Luego de haber quedado eliminado de la Copa Sudamericana, Diego Milito le comunicó a Gustavo Costas que no continuará como entrenador de Racing, pese al deseo del DT de continuar en el cargo.

Según manifestó ESPN, luego de una reunión que se produjo este sábado para evaluar el semestre, Milito despidió a Costas de Racing después de los malos resultados y de que ambas partes no se pusieran de acuerdo con respecto a la continuidad del proyecto.

En dicha reunión, Costas le expresó al presidente que tenía fuerzas para continuar y que contaba con el apoyo del plantel, a pesar de los resultados negativos que acumuló en los últimos meses. Sin embargo, Milito, apoyado por la dirigencia, decidió terminar el vínculo que había comenzado en 2024 con la presidencia de Víctor Blanco.

“En caliente no se pueden tomar esas decisiones. Uno tiene que parar y después ver. El culpable de lo que pasó este semestre fui yo”, había respondido Costas tras ser consultado sobre si continuaría en el cargo después de empatar frente a Caracas. Aunque se había mostrado triste por quedar afuera del torneo internacional, el DT creía que podía dar vuelta la situación. Pero la dirigencia optó por cortar el vínculo que se extendía hasta fines del 2028.

Costas, quien se convirtió en el primer técnico de Racing en arrancar tres temporadas consecutivas durante este siglo, se despedirá este domingo del plantel. Quienes se harán cago del plantel, de forma interina, serán Luciano "Luli" Aued y Sebastián "Chirola" Romero, entrenadores de la Reserva, que dirigirán al partido de Racing frente a Independiente Petrolero del miércoles, por Copa Sudamericana.

Los números de Gustavo Costas en Racing

A lo largo de su ciclo, Costas estuvo al mando de Racing en 134 encuentros: consiguió 70 victorias, 25 empates y sufrió 39 derrotas, con una efectividad del 58%. Además, logró conquistar dos títulos importantes para la institución: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

*Noticia en desarrollo...