Ni pantallas ni botones: así funcionan las nuevas gafas de Samsung y Google que prometen cambiarlo todo

Gemini será el núcleo de la experiencia y actuará como asistente permanente.

Google y Samsung se preparan para meterse de lleno en el mercado de las anteojos inteligentes. Las compañías presentaron oficialmente sus nuevos lentes con Android XR y tecnología Gemini integrada, un dispositivo que llegará durante el otoño boreal de 2026 y que buscará competir directamente con las populares Ray-Ban Meta.

Las nuevas gafas funcionarán como un complemento del celular y permitirán realizar distintas tareas mediante comandos de voz, toques en la montura y asistencia impulsada por IA. Entre las funciones destacadas aparecen la traducción en tiempo real, navegación paso a paso, captura de fotos y videos, lectura de notificaciones y gestión de llamadas sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo.

Cómo son las nuevas gafas inteligentes de Google y Samsung

El proyecto fue desarrollado en conjunto entre Google, Samsung y Qualcomm sobre la plataforma Android XR, el sistema operativo creado específicamente para dispositivos de realidad extendida. La inteligencia artificial Gemini será el núcleo de la experiencia y actuará como asistente permanente para interpretar el contexto de lo que el usuario ve y escucha.

Según se mostró durante el Google I/O 2026, las gafas estarán disponibles en dos estilos diseñados junto a las marcas Warby Parker y Gentle Monster, apuntando a combinar tecnología con un formato más parecido a unos anteojos tradicionales. También serán compatibles tanto con Android como con iPhone gracias a la conexión vía Bluetooth y Wi-Fi.

Las nuevas gafas funcionarán como un complemento del celular.

Otro detalle importante es que el dispositivo incorporará una luz externa que se activará cuando la cámara esté grabando, una medida pensada para evitar problemas de privacidad. Además, Google confirmó que habrá distintas versiones: una enfocada únicamente en audio y otra con pantalla integrada para experiencias más avanzadas de realidad aumentada.

El nuevo frente de batalla contra Meta y Apple

La apuesta de Google y Samsung marca un nuevo intento de llevar la inteligencia artificial a dispositivos que puedan usarse durante todo el día. En lugar de reemplazar al smartphone, la idea es que las gafas funcionen como una extensión del teléfono y permitan interactuar con Gemini de forma más natural y rápida.

El lanzamiento también abre una nueva competencia en el mercado tecnológico. Meta logró posicionarse fuerte con sus Ray-Ban inteligentes y Apple todavía trabaja en su propia estrategia de gafas livianas con IA. En ese contexto, Google busca aprovechar Android XR como una plataforma abierta para fabricantes y desarrolladores.